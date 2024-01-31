Η Αξία της Ζωής σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου κάνει πρεμιέρα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης το έργο «Η Αξία της Ζωής» της βραβευμένης με Emmy, Jane Anderson. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σωτήρης Τσαφούλιας και τη μετάφραση η Ναταλύ Δούκα. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους κρατούν οι: Αθήνα Τσιλύρα, Μαρίνα Ψάλτη, Βασίλης Ρίσβας και Δημήτρης Μαυρόπουλος. Δύο ξαδέρφες με τους συζύγους τους συναντιούνται μετά από καιρό και με τις δύο να έχουν υποστεί μια τρομερή απώλεια. Ένα έργο γεμάτο συμπόνια, ειλικρίνεια και χιούμορ που εξερευνά σε βάθος την αξία της ζωής και το δικαίωμα του καθενός να αποφασίζει ελεύθερα τη μοίρα του.

Παραστάσεις: Από 31 Ιανουαρίου 2024. Τετάρτη: 19:00, Πέμπτη και Παρασκευή: 21:00, Σάββατο: 18:30 και 21:00, Κυριακή: 20:00

Εισιτήρια: Κέντρο: 25€ (20€ μειωμένο) Πλαϊνά: 20€ (15€ μειωμένο). Προπώληση: ticketservices.gr

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάνης Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα τηλ. 2103418550

20 Χρόνια Encardia στον Σταυρός του Νότου Plus

Οι Encardia έρχονται στο Σταυρό του Νότου στην αρχή της β΄εικοσαετίας τους. Ανανεωμένοι μας προτείνουν μέσα από τον πολύ γνώριμο πια προσωπικό τους ήχο όχι μόνο τα τραγούδια που μέχρι τώρα αγαπήσαμε αλλά και άλλα ελληνικά παραδοσιακά και δικά τους με μια άλλη οπτική. Από την ταραντέλα του Σαλέντο και της Νάπολης και τα τραγούδια της ξενιτειάς και τη φρουτοπία τους, μέχρι τον Ερωτόκριτο του Vincenzo Kornaro και τον Ράικο της Μακεδονίας, και γιατί όχι μέχρι τον Ίλιγγο του Γιάννη Ρίτσου από τη σονάτα του Σεληνόφωτος. Ειδικός καλεσμένος τους σε αυτήν τη γιορτή ο Φοίβος Δεληβοριάς θα τραγουδήσει μαζί τους στα Grico και οι encardia θα του το ανταποδώσουν τραγουδώντας δικά του τραγούδια που αγάπησαν και διασκεύασαν.

Τετάρτη 31/1, 21:00

Εισιτήρια: 13 € ( Αφορά την είσοδο στον χώρο ). Προπώληση: more.com

Σταυρός του Νότου Plus, Φραντζή 14, Αθήνα. Κρατήσεις: 210 9226975, 210 9239031

Γιάννης Αδαμάκης: Ο γύρος του κόσμου με… «Πασπαρτού»

Το όνομα του υπηρέτη του Φιλέα Φογκ, του ήρωα του Ιουλίου Βερν και πρωταγωνιστή του μυθιστορήματός του «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες», του Jean Passepartout, δανείζεται ο ζωγράφος Γιάννης Αδαμάκης για τη νέα ατομική έκθεσή του, στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη, με τίτλο «Passepartout». Ο αντιήρωας του Βερν είναι ένα σύμβολο της αιώνιας δοκιμασίας, της πολυμήχανης «ζαβολιάς», του ατέρμονου ταξιδιού που χαρακτηρίζουν όλη τη ζωγραφική πορεία του Αδαμάκη. Στα έργα της νέας του δουλειάς συναντά κανείς εικόνες από το μεγαλύτερο μέρος της ζωγραφικής του πορείας. Σπαρμένες στον καμβά, εικόνες από τον Βερν, φωτογραφικές μνήμες, παιχνίδια, ανασύρουν την περιπέτεια που ξεκινά από την παιδική ηλικία.

Διάρκεια Έκθεσης: 30 Ιανουαρίου – 24 Φεβρουαρίου 2024

Ωράριο: Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 11:00 – 20:00. Τετάρτη/Σάββατο: 11:00 – 15:00

Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Πλ. Κολωνακίου 20

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.