Woody Allen: Ο ρομαντισμός της κινηματογραφικής δημιουργίας έχει χαθεί

Ο Γούντι Άλεν άφησε για άλλη μια φορά να εννοηθεί ότι αποσύρεται από την κινηματογραφική παραγωγή, λέγοντας ότι αμφιταλαντεύεται για το αν θα γυρίσει άλλη ταινία μετά την κυκλοφορία της τελευταίας του ταινίας, «Coup de Chance».

Σε συνέντευξή του στην «Air Mail», ο 88χρονος σκηνοθέτης ρωτήθηκε αν το γαλλόφωνο ερωτικό θρίλερ «Coup de Chance» θα είναι η τελευταία του ταινία.

«Αμφιταλαντεύομαι σχετικά με αυτό», δήλωσε ο Άλεν. «Δεν θέλω να βγω για να μαζέψω χρήματα. Το βρίσκω πολύ ενοχλητικό αυτό. Ωστόσο, αν κάποιος εμφανιστεί και τηλεφωνήσει και πει ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε την ταινία, τότε θα το σκεφτώ σοβαρά. Πιθανότατα δεν θα είχα τη δύναμη της θέλησης να πω όχι, επειδή έχω τόσες πολλές ιδέες».

‘All the romance of film-making is gone’: Woody Allen hints at retirement – again https://t.co/L7KJQll5XJ — The Guardian (@guardian) April 8, 2024

Το «Coup de Chance» είναι η 50ή μεγάλου μήκους ταινία του Γούντι Άλεν και ο ίδιος αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες για την κυκλοφορία της ταινίας στους αμερικανικούς κινηματογράφους μετά την πρεμιέρα στο φεστιβάλ Βενετίας το 2023, όπου έτυχε θερμής υποδοχής. Μετά το #MeToo, ο Άλεν έχει ουσιαστικά αποκλειστεί από το Χόλιγουντ λόγω των ισχυρισμών ότι κακοποίησε σεξουαλικά την υιοθετημένη κόρη του, Ντίλαν Φάροου, το 1992. Ο Άλεν, ο οποίος ερευνήθηκε από την κλινική σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών του νοσοκομείου Yale-New Haven και το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης και αθωώθηκε και στις δύο περιπτώσεις, υποστήριζε πάντα την αθωότητά του.

Μετά από μήνες καθυστερήσεων - και μυστικές προβολές - το «Coup de Chance» κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ στις 5 Απριλίου.

«Τώρα η διανομή είναι δύο εβδομάδες σε έναν κινηματογράφο», είπε. «Ολόκληρη η επιχείρηση έχει αλλάξει και όχι με ελκυστικό τρόπο. Όλος ο ρομαντισμός της κινηματογραφικής παραγωγής έχει χαθεί», πρόσθεσε.

Ο Άλεν έχει μοιραστεί και στο παρελθόν παρόμοιες απόψεις: το 2022, είπε στον Άλεκ Μπάλντουιν, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Instagram live, ότι «έχει χαθεί πολύ από τη συγκίνηση» από τη δημιουργία ταινιών λόγω της αλλαγής της φύσης της διανομής στον κινηματογράφο.

Την ίδια χρονιά, προκάλεσε φήμες περί αποχώρησης από την ενεργό δράση, όταν μια ισπανική εφημερίδα ανέφερε ότι θα επικεντρωνόταν στη συγγραφή και όχι στην παραγωγή ταινιών, αν και αργότερα διέψευσε τους ισχυρισμούς αυτούς.

Πηγή: skai.gr

