Σαν σήμερα, στις 30 Οκτωβρίου 2013, έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Φώσκολος, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες σκηνοθέτες και σεναριογράφους του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Με αφορμή τα 10 χρόνια από τον θάνατό του, η Φίνος Φιλμ - με την οποία συνεργάστηκε σε 22 ταινίες -, ανήρτησε ένα συγκινητικό βίντεο αφιέρωμα με πλάνα από πέντε εμβληματικές ταινίες που υπέγραψε και με τις δύο του ιδιότητες: «Οι Σφαίρες δεν Γυρίζουν Πίσω», «Αγάπη και Αίμα», «Πεθαίνω κάθε Ξημέρωμα», «Υπολοχαγός Νατάσσα» και «Αιχμάλωτοι του Μίσους».

«Δημιουργός με αστείρευτη φαντασία και εργατικότητα, ο Νίκος Φώσκολος έγραψε και σκηνοθέτησε αξέχαστες δημιουργίες του ελληνικού κινηματογράφου αποκτώντας επάξια το προσωνύμιο «μεγάλος παραμυθάς».

Το όνομά του έχει συνδεθεί με ασύλληπτα ρεκόρ στον εμπορικό κινηματογράφο και είναι από τους λίγους για τους οποίους μπορεί να ειπωθεί ότι διαμόρφωσε την ψυχαγωγία στην ελληνική τηλεόραση» αναφέρει η Φινος Φιλμς στην ανάρτησή της.

