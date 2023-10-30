«Dashing Through The Snow»: Νέα χριστουγεννιάτικη ταινία

Ο ράπερ και ηθοποιός «Ludacris» και ο κωμικός Λιλ Ρελ Χάουερι (Lil Rel Howery) υποδύονται δύο σπιρτόζους χαρακτήρες στο τρέιλερ της νέας χριστουγεννιάτικης κομεντί «Dashing Through The Snow» που κυκλοφόρησε από το Disney+.

Η νέα ταινία αφηγείται την ξεκαρδιστική και συγκινητική ιστορία ενός κοινωνικού λειτουργού από το αστυνομικό τμήμα της Ατλάντα και το ταξίδι με την 9χρονη κόρη του, την παραμονή των Χριστουγέννων, που τον βοηθά να θυμηθεί τη χαρά και τη μαγεία των ημερών.

Την παραγωγή της ταινίας που σκηνοθετεί ο Τιμ Στόρι (Tim Story) και έγραψε ο Σκοτ Ρόζενμπεργκ (Scott Rosenberg) υπογράφουν οι Τζον Τζέικομπ (John Jacobs) και Γουίλ Πάκερ (Will Packer).

Μαζί με τους δύο ηθοποιούς πρωταγωνιστεί η Τιόνα Πάρις (Teyonah Parris) και η Μάντισον Σκάι Βάλιντουμ (Madison Skye Validum) καθώς και οι Όσκαρ Νούνιες (Oscar Nuñez), Τιγουέιν Γουίτ (Tywayne Wheatt) και Κέβιν Κόνολι (Tywayne Wheatt) μεταξύ άλλων.

Το «Dashing Through the Snow» θα κάνει ντεμπούτο στις 17 Νοεμβρίου αποκλειστικά στο Disney+.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

