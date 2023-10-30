«Ο Μονομάχος»

Με τον Χρήστο Φερεντίνο

Ο Χρήστος Φερεντίνος μας υποδέχεται για ακόμα μία εβδομάδα στο απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων, έτοιμος να φρεσκάρει τις γνώσεις μας και να μοιράσει πολλά χρήματα! Πόσοι υποψήφιοι Μονομάχοι θα εξοντώσουν τους αντιπάλους τους, διεκδικώντας έως 100.000 ευρώ;

Ο Ζαχαρίας Κατσάς κατάφερε στο προηγούμενο παιχνίδι να εξοντώσει 92 αντιπάλους σε μόλις 6 ερωτήσεις. Σήμερα λοιπόν, ξεκινάει καλά αλλά σε μία ερώτηση τα βρίσκει σκούρα και αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τις δύο βοήθειες που του έχουν απομείνει προκειμένου να... επιβιώσει από τους δυο αντιπάλους του. Θα τα καταφέρει;

Ο Γιάννης Τσούμαρης από τη θέση 98, είναι ο επόμενος τυχερός που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου και ανάμεσα στους 100 αντιπάλους που πρέπει να αντιμετωπίσει, βρίσκεται ο πατέρας του, Παναγιώτης. Ο Γιάννης θέλει να κερδίσει χρήματα για να κάνει δύο ταξίδια, στο Ροβανιέμι και το Μαϊάμι. Άραγε, θα πραγματοποιήσει την επιθυμία του;

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ!

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή: https://monomaxos.skaitv.gr/

#monomaxos

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.