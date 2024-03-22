Η τραγουδίστρια Νάιρα Αλεξοπούλου μαζί με τη μαμά της Ελίζα έχουν ήδη κερδίσει δύο φορές και μπαίνουν ξανά στην κουζίνα παρέα με τον Μάρκο. Σήμερα, η Νάιρα θα αντιμετωπίσει έναν συνάδελφό της, τον Στέλιο Λεγάκη που θα μαγειρέψει ακολουθώντας τις οδηγίες της συζύγου του, Ειριάννας.

Η μαμά Ελίζα έδωσε σωστές οδηγίες και τα πιάτα της Νάιρα ικανοποίησαν γευστικά τον Έκτορα για δύο συνεχόμενες μέρες. Σήμερα θα μαγειρέψουν μία ιταλική συνταγή: «πένες αλ πεπεροντσίνο» και ελπίζουν σε τρίτη νίκη. Η Νάιρα όμως καθυστερεί και η μητέρα της εκνευρίζεται. Θα βγει σωστό το πιάτο ή το ταξίδι των δυο τους στην κουζίνα θα τελειώσει εδώ;

Το σερί νικών μητέρας και κόρης θα προσπαθήσουν να σταματήσουν ο Στέλιος με την Ειριάννα. Οι δυο τους είναι παντρεμένοι και έχουν ένα παιδάκι. Η Ειριάννα καθοδηγεί τον Στέλιο για να μαγειρέψει συνταγή που έμαθε από την πεθερά της: «τηγανιά με πορτοκάλι και ψητά λαχανικά». Ο Στέλιος όμως είναι πολύ… χαλαρός και το πιάτο κινδυνεύει.

Ο τελικός κριτής είναι ο Έκτορας που θα δοκιμάσει και θα αποφασίσει ποιο ζευγάρι θα συνεχίσει στην κουζίνα της Μαμάς.

