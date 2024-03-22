My Style Rocks: Mixed prints - Δείτε το trailer

Η σημερινή αποστολή για τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks απαιτεί το «μπλέξιμο» τριών διαφορετικών prints όμως σε αρκετές περιπτώσεις το μπλέξιμο γίνεται μπέρδεμα και το αποτέλεσμα απέχει από το στόχο…

Ο Στέλιος Κουδουνάρης για να ξεκαθαρίσει λίγο την κατάσταση αναφέρει αρχικά πως print είναι τα υφάσματα που έχουν πάνω τους τυπωμένα επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Όσον αφορά το συνδυασμό τους θα πρέπει να είναι στην ίδια κατηγορία, να συνδυάζεται το μέγεθος και η χρωματική παλέτα.

Μια ανάσα από το gala και σίγουρα οι fashionistas που δεν τα έχουν πάει καλά σε αυτή τη διαγωνιστική εβδομάδα νιώθουν μία έντονη ανησυχία. Η Casablanca εντάσσει στο look της δύο κομμάτια τα οποία είναι φτιαγμένα από τους Μασάι και η προσπάθεια να φέρει την κουλτούρα της στο πλατό με τόσο ωραίο τρόπο, ανταμείβεται.

Η εμφάνιση της Φωτεινής στιλιστικά κερδίζει τις εντυπώσεις όμως η Νικολίνα και η Σιμόν εκφράζουν τους ενδοιασμούς τους για το αν το look έχει γίνει χωρίς βοήθεια…

Ένα σχόλιο της Άννας Καψάλη για το πώς πρέπει να ταιριάζουν τα ρούχα στον σωματότυπο φέρνει την έντονη αντίδραση της Μπι…

