Cillian Murphy: Επιστρέφει ως Tommy Shelby για την ταινία «Peaky Blinders»

Ο δημιουργός της τηλεοπτικής σειράς «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ επιβεβαίωσε ότι ο Κίλιαν Μέρφι θα επαναλάβει τον ρόλο του ως γκάνγκστερ Τόμι Σέλμπι στην επερχόμενη spin-off ταινία.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνίστησε στους έξι κύκλους του δημοφιλούς βρετανικού δράματος που προβλήθηκε από το 2013 έως το 2022.

Το 2021 ανακοινώθηκε ότι αντί να ολοκληρωθεί η σειρά με έβδομη σεζόν, το τέλος θα παρουσιαστεί σε ταινία.

Σε δηλώσεις του κατά της διάρκειας της πρόσφατης πρεμιέρας του νέου του δράματος του BBC, «The Town», ο Στίβεν Νάιτ είπε ότι «ο Μέρφι επιστρέφει σίγουρα για την ταινία».

«Τα γυρίσματα θα γίνουν τον Σεπτέμβριο, στο Ντίγμπεθ, στο Μπέρμιγχαμ» ανέφερε.

Ο Κίλιαν Μέρφι, πρωταγωνιστής της ταινίας «Oppenheimer» δήλωσε πρόσφατα: «Το τηλεοπτικό μέρος της ιστορίας έχει τελειώσει. Αν υπάρχουν περισσότερες ιστορίες να ειπωθούν, είμαι εκεί».

Τοποθετημένη στον απόηχο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η σειρά «Peaky Blinders» ακολουθεί μια από τις πιο ισχυρές συμμορίες της περιοχής εκείνη την εποχή, υπό την ηγεσία του Τόμας Σέλμπι, ήρωα πολέμου που επιστρέφει.

