Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος: Ο Αργύρης Ξάφης σ’ έναν καταιγιστικό μονόλογο στο Θέατρο Θησείον

Ο Αργύρης Ξάφης πρωταγωνιστεί στον καταιγιστικό μονόλογο του Ζουζέπ Μαρία Μιρό «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος» ερμηνεύοντας και αποκαλύπτοντας όλους τους εμπλεκόμενους χαρακτήρες γύρω από το νεκρό σώμα ενός έφηβου αγοριού. Η Ζωή Ξανθοπούλου σκηνοθετεί το έργο του βραβευμένου Καταλανού συγγραφέα και με σύμμαχο τη μοναδική ερμηνεία του Αργύρη Ξάφη, το μετουσιώνει σε ένα συγκλονιστικά αιχμηρό tour-de-force που πραγματεύεται την καταστροφή της ομορφιάς και τα βάθη της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και επιθυμίας.

Παραστάσεις: Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 18:00

Εισιτήρια: 18€ Γενική είσοδος, 15€ μειωμένο. Προπώληση: more.com

Θησείον – ένα Θέατρο για τις τέχνες, Τουρναβίτου 7, Θησείο. Τηλ: 21 0325 5444

Η Μαρία Παπαγεωργίου επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου

Ύστερα από έναν χρόνο γεμάτο ετερόκλητες καλλιτεχνικές προτάσεις και σημαντικές διακρίσεις, η Μαρία Παπαγεωργίου επιστρέφει και αυτή την Άνοιξη στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, για τέσσερις μόνο παραστάσεις. Η ίδια λέει: «Δέκα χρόνια αναζητώ την Άνοιξη στο Σταυρό του Νότου. Βουτώ στην ασωτία που απαιτεί η Τέχνη για να ενηλικιωθεί, επιστρέφω όμως κάθε χρόνο στο σπίτι μου, για να διηγηθώ όλα όσα είδα, ένιωσα και γνώρισα στα καθημερινά μου μουσικά ταξίδια, με μια βαθιά και αστείρευτη ανάγκη να υποσχεθώ πως η αγάπη θα ‘ρθει και φέτος. Έχοντας ως τελευταίες στάσεις τη συνάντηση μου με το μουσικό σύμπαν του Θάνου Μικρούτσικου και τις ηλεκτρικές δονήσεις του project “Palming up”, η επιστροφή στον Σταυρό του Νότου είναι το οικογενειακό τραπέζι, όπου όλοι συν-τρεφόμαστε με τραγούδια που μας ζητούν να στραφούμε στην φωτεινή πλευρά του εαυτού μας, τραγούδια διαφορετικών δεκαετιών, γλώσσας και ύφους με κοινό παρονομαστή την πίστη στην απανταχού ομορφιά».

Παρασκευή 22 & 29 Μαρτίου 5 & 12 Απριλίου, 21:30

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 15€. Προπώληση: more.com

Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή, Θαρύπου 37, Νέος Κόσμος, Τηλ. κρατήσεων: 2109226975

«Κήπος σωματιδίων»: Από το CERN στο Μέγαρο Μουσικής ο εικαστικός Νίκος Παπαδόπουλος

Αξιοποιώντας ένα πλούσιο αρχειακό και βιωματικό υλικό από την παραμονή του, το 2015, στο πειραματικό κέντρο πυρηνικών ερευνών και σωματιδιακής φυσικής CERN της Γενεύης, ο εικαστικός Νίκος Παπαδόπουλος παρουσιάζει την έκθεση «Κήπος σωματιδίων» από την Πέμπτη 21 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής, στο πλαίσιο του εικαστικού προγράμματος του annexM, σε επιμέλεια της Άννας Καφέτση. Μεγάλες γλυπτικές και εικαστικές εγκαταστάσεις, ενότητες σχεδίων σε χειροποίητο χαρτί φτιαγμένο στο Νεπάλ από ένα είδος δάφνης, συμμετοχική περφόρμανς, ηχότοπος και προβολή βίντεο περιλαμβάνονται στην έκθεση, που φιλοξενείται στον εναλλακτικό εκθεσιακό χώρο της Υπηρεσιακής Αυλής του Μεγάρου Μουσικής. Όλα τα έργα αποτελούν νέες παραγωγές, και οι θεματικές τους βασίζονται στο υλικό που συνέλεξε ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια του ερευνητικού residency στο CERN: φωτογραφίες και βίντεο, σημειωματάρια, καταγραφές μαθημάτων, προσωπικές ξεναγήσεις σε πειράματα και συνεντεύξεις με επιστήμονες από όλο τον κόσμο…

Διάρκεια Έκθεσης: 21 Μαρτίου – 30 Ιουνίου 2024

Είσοδος: 5 €, μειωμένο 3 €

Ωράριο: Τρίτη/Τετάρτη/Παρασκευή/Κυριακή: 12:00 – 20:00. Πέμπτη: 13:00 – 21:00

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: webmaster@megaron.gr | https://www.megaron.gr/

