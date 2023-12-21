Στην τελευταία εκπομπή του 2023 και για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Φαίη Σκορδά θα υποδεχτεί στο στούντιο του Fay’s Time, τα παιδιά του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).



Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) είναι ένας οργανισμός που εκπληρώνει ευχές παιδιών 3 - 18 ετών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες. Σε συνέχεια της περσινής εκπομπής και έχοντας δει και ακούσει τις προσωπικές μαρτυρίες πλήθους γονέων και παιδιών για τη δύναμη και την επίδραση της ευχής στην θεραπεία, φέτος έφτασε η στιγμή να μάθουμε πως η εκπλήρωση της ευχής μπορεί να έχει αντίκτυπο και στην συμπερίληψη των παιδιών ευχής. Θα μάθουμε από τα ίδια τα παιδιά και τους γονείς τους τις δικές τους ιστορίες και πως έχει επηρεάσει η ευχή στην αποδοχή στο σχολικό και στο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς και στο ευρύ κοινό.

Το Fay’s Time και ο ΣΚΑΪ γίνονται για ακόμα μία φορά αρωγοί στο πολύτιμο έργο του οργανισμού. Φέτος, η ανάγκη αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη μια και υπάρχει σημαντική αύξηση των αιτημάτων από οικογένειες και παιδιά που απευθύνθηκαν στο Κάνε-Μια-Ευχή. Έτσι, θα έχουμε την ευκαιρία μαζί, να υποστηρίξουμε την εκπλήρωση ευχών μέσα από την ενημέρωση και τη διάδοση του έργου, αλλά και την οικονομική ενίσχυση για περισσότερες από 15 ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες.



Ας κάνουμε πραγματικότητα τα όνειρα των παιδιών, αποχαιρετώντας τη χρονιά με το πιο φωτεινό «Fay’s Time»!



Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου στις 11.40, στον ΣΚΑΪ

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) λειτουργεί από το 1996 στη χώρα μας και είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Make-A-Wish. Από το 1996 που ιδρύθηκε, έχει εκπληρώσει 3.350 ευχές παιδιών, ενώ συνεχίζει να δέχεται αιτήματα και να εκπληρώνει ευχές σε καθημερινή και αδιάλειπτη βάση.



Πηγή: skai.gr

