Μετά από μία εξοντωτική διαδικασία αποχώρησης, η ομάδα των Κόκκινων βρέθηκε ακόμη πιο ζημιωμένη από πριν. Στις ήδη σημαντικότατες απουσίες του Σάββα και της Ασημίνας, ήρθε να προστεθεί εκείνη της καλύτερης παίκτριάς τους, της Κατερίνας Δαλάκα.





Για καλή τους τύχη οι Διάσημοι αλλά και οι Μαχητές πήγαν στο αγώνισμα για την πρώτη ασυλία ενισχυμένοι με μια ανρική προσθήκη για κάθε ομάδα. Ο Παντελής Γιαννακάκης μπήκε στην ομάδα των Μπλε, ενώ ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους στους Κόκκινους. Ο τελευταίος κατάφερε να φέρει δύο νίκες στο ντεμπούτο του και να αποτελέσει παράγοντα κλειδί για την τελική επιτυχία.

Ένα ακόμα σημείο που μάλλον έκανε τους Μαχητές να καταλάβουν ότι μάλλον δεν θα κερδίσουν, ήταν ο πρώτος πόντος που έφερε για την ομάδα ο Νίκος Ρικουνάκης, τον οποίο συνδύασε με έναν εντυπωσιακό πανηγυρισμό.

Τον τελευταίο πόντο και την ασυλία που συνοδευόταν από έπαθλο φαγητού, έφερε ο Ντάνιελ απέναντι στον Σταμάτη.

