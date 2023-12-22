Τα 10 καλύτερα Χριστουγεννιάτικα πάρτι στην Αθήνα

Τα Χριστούγεννα βρίσκονται μια ανάσα μακριά κι εμείς μετράμε ανυπόμονα τις μέρες και τα μελομακάρονα μέχρι να φτάσει η αγαπημένη εποχή του χρόνου. Για να ξεφύγουμε λίγο από τα τετριμμένα, συγκεντρώσαμε τα 10 -πιο πολλά υποσχόμενα- Χριστουγεννιάτικα πάρτι, που θα ανατρέψουν και θα κορυφώσουν την γιορτινή διάθεσή σας. Μια λίστα με προτάσεις για κάθε γούστο που σίγουρα θα παρασύρουν και τον πιο δύσκολο Grinch της παρέας!

Ετοιμαστείτε να βυθιστείτε στον ρυθμό της πόλης και να ανακαλύψετε τα πιο εκρηκτικά, τα πιο πρωτότυπα και τα πιο αξέχαστα Χριστουγεννιάτικα πάρτυ της Αθήνας.

Schoolwave Christmas στο An Club

Αν ψάχνετε κάτι διαφορετικό για τα φετινά Χριστούγεννα, κάτι πιο σκοτεινό και εναλλακτικό, κατι πιο… ροκ, το Schoolwave Christmas Party είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε! Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο An Club, όπου θα μας περιμένει ένα εντυπωσιακό line-up. I See Ruins, Sacrificial Death, The Ripples, Επίδραση, On Our Way Home, STRUKT και Panic Alarm θα ξεσηκώσουν το κοινό που θα κινδυνέψει να φύγει με αυχενικό από το έντονο headbanging, υπό τους Punk, Rock και Metal ρυθμούς που θα κυριαρχήσουν στο πιο αξέχαστο χριστουγεννιάτικο πάρτι.

23/12, 19:00

An Club, Σολωμού 13-15, Αθήνα

Είσοδος: 5€

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.