Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από τα ταξίδια στο εξωτερικό και το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου κάνουν ένα οδοιπορικό αφιερωμένο στο πέμπτο ψηλότερο βουνό της χώρας. Το Happy Traveller και οι ταξιδιώτες μας έχουν "πατήσει" στις κορυφές του Ολύμπου, του Σμόλικα, του Βόρρα (Καϊμακτσαλάν) και του Γράμμου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανέβουν και στη Γκιώνα!

Δείτε το trailer:

Κάνουν τον γύρο του βουνού περνώντας από την ιστορική Άμφισσα, που είναι και η πρωτεύουσα του νομού Φωκίδας και παλαιότερα ήταν γνωστή ως Σάλωνα. Μπαίνουν "μέσα στο βουνό", στα μεταλλεία της Φωκίδας, και με το βαγονάκι των μεταλλωρύχων πηγαίνουν 500 μέτρα στην καρδιά της Γκιώνας για να μάθουν τα πάντα για τη μεταλλευτική ιστορία του βουνού.

Βλέπουν την τεχνητή λίμνη του Μόρνου που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980 για να καλύψει τις ανάγκες υδροδότησης της πρωτεύουσας. Φτάνουν στο Λιδορίκι που έμεινε στην ιστορία σαν ορμητήριο των αγωνιστών της Ρούμελης στην επανάσταση του 1821.

Περνούν από το χωριό Συκιά που είναι ένα από τα χωριά με την πιο εντυπωσιακή τοποθεσία σε όλη την Ελλάδα και τέλος φτάνουν στην Καλοσκοπή όπου διανυκτερεύουν. Ένα χωριό που θα γνωρίσουν πολύ καλά, αφού την επισκέφτηκαν 2 φορές - και τον χειμώνα με απόλυτη ηρεμία, αλλά και το καλοκαίρι με άπειρο κόσμο και γλέντι με κλαρίνα και χορούς στην κεντρική πλατεία!

Τέλος, ξεκινούν να κατακτήσουν άλλη μία κορυφή και μετά από μία περιπετειώδη πεζοπορία με υπερβολικά πολύ αέρα, θα πατήσουν το πόδι τους στην κορυφή - πυραμίδα σε υψόμετρο 2508 μέτρα.

Ένα βουνίσιο φυσιολατρικό Happy Traveller στη Γκιώνα, γνωστή από την αρχαιότητα και ως "ασέληνο όρος", το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

