Griselda: Διαβάστε ποιοι χαρακτήρες είναι πραγματικοί στη Νο1 σειρά του Netflix

Κάτω από τις νότες «Come and Get It», δώδεκα γυναίκες περπατούν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι κατευθυνόμενες προς ένα mini van. Αυτές οι γυναίκες είναι πρώην sex-εργάτριες που έχουν γίνει διακινητές ναρκωτικών: Κάθε μία έχει μικροσκοπικές σακούλες κοκαΐνης ραμμένες προσεκτικά στη φόδρα του σουτιέν της. Το van ανήκει στην κολομβιανή Griselda Blanco, που υποδύεται η Sofía Vergara σε αυτό την ομώνυμη σειρά του Netflix.

Η Vergara πρωταγωνιστεί ως Griselda, η κολομβιανή σούπερ σταρ, Karol G, είναι μία από τις ντίλερ ναρκωτικών, και ο κουβανός ηθοποιός Alberto Guerra υποδύεται τον σωματοφύλακα που γίνεται δεύτερος σύζυγος της Griselda. Για μήνες, το Netflix έχει δημιουργήσει προσδοκίες, προωθώντας το «άκοπο όραμα» της Griselda στο TikTok.

Η σειρά Griselda παρουσιάζει την ιστορία μιας καταπιεσμένης γυναίκας, υποτιμημένης από τους άνδρες, που βρίσκεται αντιμέτωπη με όλες τις πιθανότητες για να πάρει πίσω αυτό που πιστεύει ότι δικαίως της ανήκει.

Ένα αδύναμο πέπλο φεμινισμού μεταμφιέζει ελάχιστα τον πυρήνα της σειράς, η οποία εκμεταλλεύεται την εικόνα της εξωτικής «άλλης» Κολομβίας για να δημιουργήσει ενδιαφέρον. Η σειρά κατασκευάζει μια δομή αφήγησης «girlboss» για να προστατεύσει την πρωταγωνίστρια από την ευθύνη – και να προσελκύσει το κοινό της.

Η πραγματική Griselda, όπως αναφέρεται, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σκοτώνει χωρίς κανέναν φόβο και, σύμφωνα με πολλούς, με ζήλο. Δεν υπήρξε καμία μεταμέλεια ή δικαιολογία που φαίνεται στον χαρακτήρα της Griselda στη σειρά. Κανείς δεν συμφωνεί ακριβώς για τις λεπτομέρειες του θολού παρελθόντος της, ούτε για τον ακριβή αριθμό των θανάτων που ήταν υπεύθυνη – κάπου πάνω από 250 ανθρώπους. Ωστόσο, υπάρχει συναίνεση στο γεγονός ότι εξελίχθηκε σε μια ψυχρόαιμη δολοφόνο, πριν από τον θάνατό της το 2012.

«Στη λαϊκή πολιτιστική σκηνή, η Griselda έχει μεταμορφωθεί σε «δημοφιλή ηρωίδα», που παρουσιάζεται ως κάποια που «ακολουθεί τον δρόμο της διαμαρτυρίας και της εξέγερσης κατά της αδικίας, παρά εκείνης που προκαλεί συλλογικό τρόμο ανάμεσα στους εχθρούς της», όπως γράφει η Άλντονα Πομπούτσκι στο κεφάλαιο για τη Μπλάνκο στο βιβλίο “Πάμπλο Εσκομπάρ και Κολομβιανή Ναρκοκουλτούρα”. Βιβλία, ταινίες και σειρές που αφορούν τη Griselda, συχνά, τείνουν να τη βάζουν σε ρόλο αντι-ήρωα. Μέρη της ζωής του Μπλάνκο μοιράστηκαν στο παρελθόν στο ντοκιμαντέρ του 2008 “Cocaine Cowboys 2: Hustlin’ with the Godmother,” το οποίο, σύμφωνα με τα λόγια της Πομπούτσκι, της φοράει την ταμπέλα “ρομαντική εγκληματικότητα” από την πρώτη στιγμή που τη συναντάμε.

H Griselda δεν είναι ο μόνος πραγματικός χαρακτήρας

Αν και η Griselda Blanco Restrepo (1943-2012) ξεκίνησε και τελείωσε τη ζωή της στην Κολομβία, η άνοδος και η πτώση της συνέβησαν στις ΗΠΑ. Στη σειρά, η Blanco έρχεται στις ΗΠΑ με την ελπίδα να δώσει στους γιους της μια καλύτερη ζωή – αλλά η ζωή της και η δική τους είναι βυθισμένη από αιματοχυσία και τα ναρκωτικά.

Η June Hawkins είναι η αστυνομικός του Μαϊάμι που βοήθησε στην πτώση της Γκριζέλντα.

Την υποδύεται η Juliana Aidén Martinez, απόφοιτος της δραματικής σχολής του Yale το 2020 και απόφοιτος του 2021 του προγράμματος καθοδήγησης της Lena Waithe για την προώθηση των περιθωριοποιημένων ανθρώπων στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Σε ένα επεισόδιο του podcast Law Enforcement Talk, το 2017, η ίδια η Hawkins μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την καριέρα της σε αυτό που σήμερα είναι γνωστό ως αστυνομικό τμήμα του Miami-Dade. Όταν ρωτήθηκε για τον ανδρικό σωβινισμό κατά τη διάρκεια της θητείας της από το 1975 έως το 2004, είπε: «Μόλις οι άντρες αξιωματικοί συνειδητοποίησαν ότι ήμουν πραγματικά ευθύς… τότε έγιναν τα μεγάλα μου αδέρφια “.

Στη σειρά η Hawkins εμφανίζεται εξίσου υποτιμημένη με την πρωταγωνίστρια. Το ένστικτό της απορρίπτεται, οι αναφορές της παραμένουν αδιάβαστες και η σχέση της με τον μικρό της γιο είναι δύσκολη.

Η Carla είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Karol G

Η Karol G μεταμορφώθηκε για τον ρόλο της Carla. Στην πραγματική ζωή, η Karol G (γεννημένη Carolina Giraldo Navarro) είναι καλλιτέχνης της reggaeton και από μόνη της επιτυχημένη: έχει περισσότερους από 67 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και κατέχει πέντε παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες για τη μουσική της. Κέρδισε το πιο πρόσφατο το 2023 ως η πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια που έφτασε στο Νο 1 του Billboard με ένα άλμπουμ στα ισπανικά.

Η εισαγγελέας που υποδύεται η Eva La Dare

Αν και ο χαρακτήρας δεν κατονομάζεται στη σειρά, εισαγγελέας εκείνη την εποχή ήταν η Catherine Vogel. Η Eva La Dare παίζει τον ρόλο της στη σειρά. Ένα σκάνδαλο γύρω από το γραφείο της Vogel παρουσιάζει μια κρίσιμη καμπή στο τελευταίο επεισόδιο και την υπόθεση. Τελικά, διορίστηκε ειδική εισαγγελέας και, τελικά διαπραγματεύτηκε μια ένσταση που οδήγησε στην απελευθέρωσή της Blanco η οποία απελάθηκε στην Κολομβία όπου και σκοτώθηκε το 2012.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.