«Στο σφυρί» κοστούμια και αντικείμενα από τη σειρά The Crown

Από μια ρέπλικα του επίσημου ενδύματος που φορούσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην τελετή ενθρόνισής της έως ένα αντίγραφο της κλειστής άμαξας της βασιλικής οικογένειας, κοστούμια και αντικείμενα από τη βραβευμένη δραματική σειρά "The Crown" θα παρουσιαστούν στο Λονδίνο αυτήν την εβδομάδα προτού βγουν στο σφυρί.

Περισσότερα από 450 αντικείμενα από το σόου του Netflix, το οποίο επικεντρώθηκε στη βασιλεία της Ελισάβετ, θα παρουσιάσει ο οίκος δημοπρασιών Bonhams από την επόμενη Πέμπτη, ενόψει της δημοπρασίας «The Crown Auction», που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου.

Η επιτυχημένη σειρά ολοκληρώθηκε τον περασμένο μήνα έπειτα από 6 σεζόν, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ηθοποιοί Κλερ Φόι, Ολίβια Κόλμαν και Ιμέλντα Στόντον υποδύθηκαν την Ελισάβετ σε διαφορετικές περιόδους της βασιλείας της.

Μεταξύ των αντικειμένων που θα παρουσιαστούν είναι τα κοστούμια που φορούσαν οι κεντρικοί χαρακτήρες, μεταξύ αυτών η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, η οποία υποδύθηκε στη σειρά την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Ένα αντίγραφο του ενδύματος που φορούσε η Ελισάβετ στην τελετή ενθρόνισής της, το οποίο φορούσε η Φόι στην πρώτη σεζόν, υπολογίζεται ότι θα φθάσει μεταξύ 20.000-30.000 λιρών, ενώ ένα μαύρο έξωμο φόρεμα το οποίο φορούσε η Ντεμπίκι στην πέμπτη σεζόν, το οποίο ενέπνευσε το επονομαζόμενο "Revenge Dress" φόρεμα της Νταϊάνα έχει τιμή μεταξύ 8.000-12.000 λιρών.

Επίσης, στο σφυρί θα βγει αυτό που, σύμφωνα με τον Bonhams, είναι το μοναδικό αντίγραφο της βασιλικής άμαξας Gold State Coach (30.000-50.000 λίρες) και ένα αντίγραφο του θρόνου της στέψης (Coronation Chair) με τιμή μεταξύ 10.000-20.000 λιρών.

Επιπλέον θα δημοπρατηθούν το αντίγραφο της πύλης των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ (6.000-8.000 λίρες) και μια αναπαράσταση της πρόσοψης της Ντάουνινγκ Στριτ (20.000-30.000 λίρες).

Τα αντικείμενα προς πώληση προέρχονται «και από τις έξι σεζόν», δήλωσε ο Τσάρλι Τόμας, διευθυντής πωλήσεων στον οίκο Bonhams. Αν και η βασίλισσα βρίσκεται στο επίκεντρο, η δημοπρασία «αναδεικνύει όλους τους κεντρικούς χαρακτήρες και από τις έξι σεζόν και πρόκειται για… μια πραγματική ερωτική επιστολή προς τη σειρά», πρόσθεσε ο Τόμας.

Περίπου 150 αντικείμενα θα δημοπρατηθούν ζωντανά στις 7 Φεβρουαρίου. Άλλα 300 αντικείμενα θα διατεθούν προς πώληση στο πλαίσιο της διαδικτυακής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί το διάστημα μεταξύ 11ης Ιανουαρίου και 8ης Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

