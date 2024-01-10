Μεγάλη μάχη δόθηκε στον τρίτο αγώνα ασυλίας.

Τι κι αν οι Μαχητές βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 8-5 και τα πράγματα φάνταζαν πολύ δύσκολα; Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Rob που έφερε δύο πόντους, αλλά και την Δώρα να νικά την Δαλάκα, κατάφεραν να στείλουν το ματς σε Flag race.

Εκεί η Ασημίνα πήρε την κατάσταση στα χέρια της και κατάφερε να φέρει τον δέκατο πόντο στην ομάδα της. Η χαρά της για τη νίκη συνοδεύθηκε με μπόλικα δάκρυα.



Οι συγκινήσεις δεν είχαν τέλος για το "βουνό", καθώς λίγο αργότερα έμαθε ότι είναι η MVP της εβδομάδας και θα επιλέξει έναν ακόμα παίκτη για υποψήφιο.



Στο συμβούλιο που ακολούθησε, οι Μαχητές σε μία απρόβλεπτη κίνηση, υπέδειξαν ως υποψήφια την Ανδριάνα, για λόγους συμβίωσης όπως είπαν. Η κίνηση αυτή παραξένεψε και τον Γιώργο Λιανό αλλά και τους Διάσημους, που δεν έχασαν την ευκαιρία να επέμβουν και να ρίξουν επιπλέον λάδι στη φωτιά.



Η Ασημίνα με τη σειρά της, υπέδειξε την Ιωάννα ως υποψήφια, κάνοντας όπως είπε ευκολότερη τη ζωή των κοριτσιών της ομάδας της, αλλά σώζοντας και παράλληλα την μασκότ της Μπλε ομάδας, τον Rob.



Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έπρεπε οι Μαχητές να ψηφίσουν ακόμα μια φορά ανάμεσα στα δύο κορίτσια που απέμεναν, δηλαδή Χρύσα και Μαριλίνα, για το ποια θα πάρει τη θέση του Rob στην τετράδα των υποψηφίων. Η ομάδα ψήφισε, και στη θέση αυτή βρέθηκε η Μαριλίνα.



