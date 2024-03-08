Το Σάββατο 9 Μαρτίου στις 21.00, ο Χρήστος Φερεντίνος μας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό «Σάββατο με φίλους!», ένα μεγάλο party με ρυθμούς αποκριάτικους και χορευτικούς, σαν εκείνα της δεκαετίας του ’60, του ’70, του ’80 αλλά και τα σημερινά.

Δείτε το trailer:

Ποπ, σέικ, μπλούζ, σάμπα και λαϊκό τσα-τσά, βαλκανικοί και παραδοσιακοί ρυθμοί, με οδηγό μας, τον πρωτοπόρο των party, το απόλυτο και διαχρονικό είδωλο μιας ολόκληρης εποχής, τον Πασχάλη! Στην παρέα μας, μια αγαπημένη τραγουδοποιός που «γεννήθηκε» μέσα σε ένα εξωτικό χαρμάνι, η Πέννυ Μπαλτατζή αλλά και ο Γιώργος Παπαγεωργίου με τους Polkar που θα μας βάλουν σε έντονους Balkan ρυθμούς –και όχι μόνο!

#SavvatoMeFilous

Πηγή: skai.gr

