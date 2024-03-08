Μια μέρα στη ζωή των Beatles: Σπάνια 18λεπτη ταινία πωλείται σε δημοπρασία για 10.000 λίρες

Έγχρωμα πλάνα των Beatles από το 1964 που δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά από τα παρασκήνια εμφάνισης του συγκροτήματος σε τηλεοπτικό μουσικό σόου θα πωληθούν σε δημοπρασία.

Το θρυλικό συγκρότημα τραγουδά στο ειδικό αφιέρωμα «Ready Steady Go! And the Around The Beatles».

Το στιγμιότυπο διάρκειας 18 λεπτών χωρίς ήχο δεν έχει κυκλοφορήσει ή δημοσιευτεί μέχρι τώρα, ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών Omega Auctions, ο οποίος εκτιμά ότι η τιμή πώλησής του θα ανέλθει σε 10.000 αγγλικές λίρες.

Η ταινία ανήκει στον Τέντι Φέιντερ, ο οποίος εργαζόταν ως υπεύθυνος φωτισμού για την εταιρεία παραγωγής ITV Associated-Rediffusion.

Επιστολή μεταβίβασης των πνευματικών δικαιωμάτων από τον Τέντι Φέιντερ θα δοθεί στον νικητή πλειοδότη.

Excited to offer this incredible unpublished footage of The Beatles shooting RSG! and 'Around The Beatles' in April 1964. Shot by Rediffusion lighting supervisor Teddy Fader, the footage will be sold in our 26th March sale with full copyright. https://t.co/YmcT5hRLYI — Omega Auctions (@OmegaAuctions) March 5, 2024

Κατά τη διάρκεια του σόου οι Beatles παρέλαβαν βραβείο από το αμερικανικό περιοδικό Billboard, επειδή τρία τραγούδια τους ήταν ταυτόχρονα σε κορυφαίες θέσεις του chart και έδωσαν συνέντευξη στην παρουσιάστρια Κάθι ΜακΓκάουαν.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 26 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

