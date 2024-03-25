«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: «Αχτύπητα ζευγάρια» στην κουζίνα!

Ο Μάρκος υποδέχεται για τέταρτη φορά τις "αχτύπητες" Νάιρα και μαμά Ελίζα που έχουν βγάλει εκτός κουζίνας, όλα τα προηγούμενα ζευγάρια. Σήμερα, θα αντιμετωπίσουν ένα "αχτύπητο" ραδιοφωνικό δίδυμο, τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη και τον Βασίλη Φορτούνη που έρχονται στο πλατό με απίστευτη όρεξη και κέφι για μαγειρική!

Η Νάιρα και η Ελίζα έχουν αποδείξει πως, παρά τη μεταξύ τους ένταση, συνεργάζονται άψογα και στήνουν πιάτα που αξίζουν τη νίκη. Σήμερα, θα μαγειρέψουν άλλη μία παραδοσιακή αρμένικη συνταγή - «κεφτεδάκια της μαμάς με πλιγούρι» και πιστεύουν πως το όνειρο της Ελίζας για ένα ταξίδι στο Ντουμπάι γίνεται πραγματικότητα. Όμως και πάλι, ο εκνευρισμός κυριαρχεί και τα λάθη δε λείπουν!

Η Χρυσηίδα και ο Βασίλης εκμυστηρεύονται στον Μάρκο πώς γνωρίστηκαν και πώς βρέθηκαν να μοιράζονται το ίδιο ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Η χημεία μεταξύ τους είναι μοναδική και το χιούμορ τους χτυπάει κόκκινο. Η Χρυσηίδα δίνει οδηγίες στον Βασίλη για «ψαρονέφρι με δαμάσκηνα και ρύζι», όμως τα λάθη στις ποσότητες των υλικών προβληματίζουν τη Χρυσηίδα. Στη μαγειρική δε σταματάς ποτέ να μαθαίνεις. Σύμφωνα με τον Έκτορα, οι σημερινοί παίκτες έχουν ακόμα πολλά να μάθουν!

