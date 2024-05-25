Απρόσμενες συναντήσεις, νέες αποκαλύψεις και ριψοκίνδυνες αποφάσεις. Οι ήρωες προκαλούν τη μοίρα τους στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Η μοίρα παίζει περίεργα παιχνίδια και ο Θωμάς πρέπει τώρα να συνυπάρξει στην ίδια διμοιρία με τον Βρασίδα, τον άνθρωπο που είχε χτυπήσει άγρια μαζί με τους Φαλαγγίτες πριν από λίγο καιρό. Τη μοίρα, φαίνεται πως κυνηγάει και η Μάρμω, που οδήγησε τον Ανδρέα να της προτείνει να εκπαιδευτεί ως νοσοκόμα με απώτερο στόχο να πάει κάποια στιγμή στο μέτωπο να βρει τον Κίτσο.

Ο Κίτσος όμως, φαίνεται πως κι αυτός με τη σειρά του θέλει να προκαλέσει τη μοίρα του, αναλαμβάνοντας την επικίνδυνη αποστολή να ηγηθεί μιας ομάδας που θα μεταφέρει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στο πεδίο της μάχης.

Και ενώ όλα δείχνουν να πηγαίνουν τέλεια για τον Στάθη, η τυχαία συνάντησή του με τη Ματούλα θα αναστατώσει για τα καλά τη ζωή του αφού μαθαίνει επιτέλους τον πραγματικό λόγο που τόσο καιρό ήταν εξαφανισμένη.

Παράλληλα, η Μερόπη συνεχίζει να προσπαθεί να βρει τη Μιρέλλα για το καλό του αδερφού της, ενώ ο Φάνης θα μάθει για τη φυσαρμόνικα που συνδέει τον Σπύρο με την έκρηξη στις αποθήκες και θα τρέξει να ενημερώσει τη Νίνα.

