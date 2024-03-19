«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Ο Τάκης Καραγκούνιας, μετά τις δοκιμασίες του Survivor, ολοκλήρωσε με επιτυχία και τη δοκιμασία που του έβαλε η Δήμητρα, να μαγειρέψει δηλαδή ένα νόστιμο πιάτο. Στο σημερινό επεισόδιο, οι δυο τους μπαίνουν για δεύτερη φορά στην κουζίνα. Απέναντί τους, θα διαγωνιστούν δύο… γίγαντες!. Ο Θάνος και ο Θοδωρής που ασχολούνται αποκλειστικά με τη γυμναστική.

Ο Τάκης είναι αποφασισμένος να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες της Δήμητρας, αφού, όπως φαίνεται, εκείνη κάνει κουμάντο στην κουζίνα. Ξεκινά να μαζεύει τα υλικά για να μαγειρέψει «βίδες με φιλέτο γαλοπούλας αλά κρεμ», όμως ξεχνά δύο πολύ βασικά υλικά... Πώς θα ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο, αλλά και την ένταση που δημιουργείται ανάμεσά τους, ώστε να στήσουν ένα αξιοπρεπές πιάτο;

Ο Θάνος ασχολείται με το body building και ο Θοδωρής με την καλλισθενική γυμναστική. Αφού ο Θάνος κάνει μαθήματα στον Μάρκο για… πόζες body building, καθοδηγεί τον Θοδωρή ώστε να ετοιμάσει «σολομό με σος βατόμουρου και σαλάτα με προσούτο». Η σχέση τους με την υγιεινή διατροφή θα τους βοηθήσει να μαγειρέψουν ένα νόστιμο πιάτο που θα πάρει θετικά σχόλια από τον Έκτορα;

