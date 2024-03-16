Χορό, τραγούδι, ακροβατικά, το παραδοσιακό γαϊτανάκι και πολύ διασκέδαση που θα θυμίζει Απόκριες άλλων εποχών, περιλαμβάνει το πρόγραμμα της εκδήλωσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, για την Κυριακή 17 Μαρτίου 2024.

Ο χώρος των δρώμενων θα είναι το ιστορικό κέντρο της πόλης -Σύνταγμα, Πλάκα, Μοναστηράκι- καθώς ο στόχος του επιμελητηρίου είναι η αναβίωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων στη «Συνοικία των Θεών».

«Θέλουμε να ξαναδούμε στους δρόμους της Πλάκας καρναβαλιστές να διασκεδάζουν με την ψυχή τους, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Να ξανακάνουμε την ομορφότερη γωνιά της Αθήνας το κέντρο των αποκριάτικων εκδηλώσεων της πρωτεύουσας και η γιορτή αυτή να αποτελεί από τώρα και στο εξής πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες, κάτι που θα τονώσει και την επιχειρηματικότητα», είναι το μήνυμα του προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Το πρόγραμμα για το αποκριάτικο υπαίθριο πάρτι

Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και με προσφορές για τους καταναλωτές.

Η μεγάλη καρναβαλική γιορτή του επιμελητηρίου γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και του ΟΠΑΝΔΑ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στις 17 Μαρτίου έχει ως εξής:

5.30 - 5.45μμ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

-ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

-ΠΟΛΥΜΕΛΗΣ ΜΠΑΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ

ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ

-ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΟΥΣ, ΖΟΓΚΛΕΡ, ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ, ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ

-ΟΜΑΔΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ-ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

5.45μμ

- Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΜΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ , ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΙΣ 7μμ.

5.30μμ

- ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ (ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ) ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ DJ ΑΠΟ 5.30μμ ΚΑΙ ΕΩΣ ΑΦΙΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ 7μμ, ΞΕΣΗΚΩΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ

7μμ-7.15μμ ΑΦΙΞΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ

-ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ

7.15μμ - 7.30μμ

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΚΑΙ ΘΑΝΟΣ ΒΑΓΙΟΣ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ κ.κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Ε.Α.

-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ κ. ΧΑΡΗ ΔΟΥΚΑ

-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

7.30μμ - 8μμ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΩΜΙΚΟ-ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΣΗΜΟ ΖΟΓΚΛΕΡ-ΑΚΡΟΒΑΤΗ GEORGE LUKAS

8μμ-8.30μμ

SUPREME MAGIC SHOW BY OSCAR

-ΕΝΑ SHOW ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.

8.30μμ-8.50μμ

FIRE AND PYRO SHOW

-ΕΝΑ ΧΟΡΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ SHOW ΜΕ ΦΩΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΣΗΜΟ ΖΟΓΚΛΕΡ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΣΒΑΝΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ

8.50μμ - 9.30μμ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

9.30μμ ΠΕΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Δωρεάν χειροποίητες καραμέλες, σερπαντίνες, κομφετί και μάσκες θα διατίθενται στην πλατεία Μοναστηρακίου καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

