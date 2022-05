Η Ανδρομάχη πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον β' ημιτελικό της Eurovision 2022 τραγουδώντας το «Ela», ωστόσο η πρόκριση... δεν ήρθε για την Κύπρο.

Δεν ήταν λίγες οι εμφανίσεις και οι ερμηνείες που τράβηξαν χθες τα βλέμματα στο Pala Olimpico, του Τορίνο.

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που ξεσήκωσε το κοινό ήταν όταν ο τραγουδιστής του Σαν Μαρίνο ο Achille Lauro φίλησε τον κιθαρίστα του.

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν από τον Β’ ημιτελικό στον τελικό, ήταν οι εξής:

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό της Eurovision 2022

Γνωστή έγινε αργά το βράδυ η σειρά εμφάνισης των χωρών στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η Ελλάδα με την Αμάντα Γεωργιάδη θα διαγωνιστεί τελικά στην 17η θέση.

Τσεχία

Ρουμανία

Πορτογαλία

Φινλανδία

Ελβετία

Γαλλία

Νορβηγία

Αρμενία

Ιταλία

Ισπανία

Ολλανδία

Ουκρανία

Γερμανία

Λιθουανία

Αζερμπαϊτζάν

Βέλγιο

Ελλάδα

Ισλανδία

Μολδαβία

Σουηδία

Αυστραλία

Ηνωμένο Βασίλειο

Πολωνία

Σερβία

Εσθονία

We can now reveal the #Eurovision 2022 Grand Final Running Order!



🇨🇿🇷🇴🇵🇹🇫🇮🇨🇭🇫🇷🇳🇴🇦🇲🇮🇹🇪🇸🇳🇱🇺🇦🇩🇪🇱🇹🇦🇿🇧🇪🇬🇷🇮🇸🇲🇩🇸🇪🇦🇺🇬🇧🇵🇱🇷🇸🇪🇪



https://t.co/kQKDMdB23F