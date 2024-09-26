Λογαριασμός
Άυτά κι αν είναι νέα που θα ενθουσιάσουν τους Eurofans παγκόσμια αν επιβεβαιωθούν

Eurovision 2025: Η Celine Dion συζητάει για να εμφανιστεί στη Βασιλεία

Είδαμε όλοι και τι αντίκτυπο είχε σε ολόκληρο τον κόσμο η επανεμφάνιση της Celine Dion στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Σάλος για την τραγουδίστρια που λατρεύει το κοινό εδώ και χρόνια και που η περιπέτεια της υγείας της κι αγώνας που δίνει για να αντιμετωπίσει το σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου, το αυτοάνοσο από το οποιο πάσχει, έχει συγκινήσει βαθιά ακόμα και όσους δεν υπήρξαν ποτέ φανατικοί θαυμαστές της

Και τώρα ακούγεται πως η διάσημη σταρ έχει δεχτεί πρόταση να εμφανιστεί -κατά πάσα πιθανότητα στον Τελικό- στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας τον Μάιο του 2025. Μια καθόλου τυχαία πρόταση αφού ήταν η συμμετοχή της Celine Dion στην Eurovision εκπροσωπόντας την Ελβετία το 1988 στο Δουβλίνο με το "Ne partez pas sans moi" και η νίκη της που ουσιαστικά άνοιξε διάπλατα της πόρτες για το ξεκίνημα της τεράστιας καριέρας της.

Η επιστροφή της λοιπόν στο θεσμό και μάλιστα στη χώρα με την οποία πήρε τη νίκη και το εισιτήριο για τη διασημότητα σίγουρα είναι big deal. Και για τους Ελβετούς φυσικά που θα ήθελαν σαν τρελοί να έχουν αυτό το τεράστιο χαρτί στη φαρέτρα τους σχεδιάζοντας τα τρία μεγάλα events της Eurovision, τους δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Κι αν ήδη, όπως σας είχαμε γράψει αρχές Σεπτέμβρη, έχουν εξαφανιστεί τα καταλύματα στην πόλη της Βασιλείας και όσα έχουν απομείνει είναι απλησίαστα οικονομικά, αν τελικά η Celine Dion ανακοινωθεί τότε προβλέπουμε πως σε ακτίνα χιλιομέτρων δε θα μείνει άδειο ούτε κοτέτσι.

