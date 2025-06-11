JW Marriott: Το πρώτο παραθαλάσσιο resort του brand στη Μεσόγειο άνοιξε στην Κρήτη

Το JW Marriott Crete Resort & Spa, το πρώτο παραθαλάσσιο θέρετρο της JW Marriott στη Μεσόγειο, άνοιξε τις πόρτες του, θέτοντας νέα πρότυπα φιλοξενίας. Υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης πολυτελών ξενοδοχείων, το θέρετρο διαθέτει 160 κομψά διαμορφωμένα δωμάτια, σουίτες και βίλες, όλα με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, ενώ η πλειοψηφία περιλαμβάνει ιδιωτικές πισίνες και τζακούζι.

Σε μια προνομιακή παραθαλάσσια τοποθεσία στο Μαράθι, λίγο έξω από την πόλη των Χανίων, το θέρετρο εκτείνεται σε περισσότερα από 100 στρέμματα απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Ο αρχιτεκτονικός του σχεδιασμός σέβεται το περιβάλλον και αναδεικνύει με διακριτικότητα τόσο τη φυσική γοητεία όσο και την πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης.

«Το JW Marriott Crete Resort & Spa, το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της JW Marriott στην Ελλάδα, ενσαρκώνει το όραμα της JW Marriott να προσφέρει στους επισκέπτες εμπειρίες υψηλού επιπέδου, οι οποίες έχουν στο επίκεντρο την ευεξία και τη σύνδεση με τον τόπο και τους ανθρώπους» δήλωσε η Helen Leighton, Vice President, Luxury Brands, Europe, Middle East and Africa, Marriott. «Θα θέλαμε να δούμε τους επισκέπτες μας να χαλαρώνουν και να βιώνουν τον ήρεμο και στοχαστικό τρόπο ζωής».

«Η έναρξη λειτουργίας του JW Marriott Crete Resort & Spa αποτελεί μια σημαντική στιγμή για εμάς. Αυτό το έργο εισάγει ένα νέο επίπεδο εμπειριών στην Κρήτη αλλά και στη Μεσόγειο, συνδυάζοντας τη φυσική ομορφιά του νησιού με τα υψηλότερα πρότυπα φιλοξενίας. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες μας και να ανοίξουμε αυτό το νέο κεφάλαιο πολυτελούς φιλοξενίας», δήλωσε ο Αντώνιος Βασιλάκης, Ιδιοκτήτης του JW Marriott Crete Resort & Spa.

«Η έλευση του πρώτου παραθαλάσσιου JW Marriott στη Μεσόγειο είναι ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για εμάς —που σηματοδοτεί την είσοδο της SWOT Hospitality στο ultra luxury segment. Τέτοια έργα αναβαθμίζουν τη θέση της χώρας μας στο διεθνές τουριστικό στερέωμα και αναδεικνύουν τις δυνατότητες της Ελλάδας να καταστεί ένας από τους πιο πολυτελείς ​ προορισμούς παγκοσμίως» δήλωσε ο Στέλιος Κουτσιβίτης, Πρόεδρος της SWOT Hospitality.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

