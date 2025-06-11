Λογαριασμός
Χανιά: Φωτιά κοντά σε κατοικημένη περιοχή στα Ραπανιανά – Ήχησε το 112

Για την κατάσβεσή της βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων 

UPDATE: 19:08
Πυροσβεστική

Οριοθετήθηκε η φωτιά  που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Ραπανιανά του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά, κοντά σε κατοικημένη ζώνη.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 11 οχήματα με 30 πυροσβέστες προσωπικό, 2 Ειδικές Μονάδες Δασοκομάντος (ΕΜΟΔΕ) με 12 άτομα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Χανιά
