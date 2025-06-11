Χανιά: Φωτιά κοντά σε κατοικημένη περιοχή στα Ραπανιανά – Ήχησε το 112

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Ραπανιανά του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά, κοντά σε κατοικημένη ζώνη.
Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) June 11, 2025
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ραπανιανά #Χανίων #Κρήτης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 11 οχήματα με 30 πυροσβέστες προσωπικό, 2 Ειδικές Μονάδες Δασοκομάντος (ΕΜΟΔΕ) με 12 άτομα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.