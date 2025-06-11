Όλο και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον 21χρονο ένοπλο που σκότωσε 11 ανθρώπους στη διάρκεια επίθεσης που εξαπέλυσε στο σχολείο όπου είχε φοιτήσει στην πόλη Γκρατς της Αυστρίας και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, σε μια από τις χειρότερες βίαιες επιθέσεις στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Ο φερόμενος δράστης είναι ο Arthur A., Αυστριακός υπήκοος με αρμενική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του. Έζησε με την ανύπαντρη μητέρα του στο Κάλσντορφ, κοντά στο Γκρατς. Οι φωτογραφίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δείχνουν έναν νεαρό με ήρεμη όψη – στη μία κρατά μια μικρή γάτα, στην άλλη ποζάρει σαν συνηθισμένος έφηβος, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αδιανόητη τη φονική του πράξη.

«Να προσέχετε τη γάτα μου»

Λίγα λεπτά πριν την επίθεση, ο Arthur A. έστειλε στη μητέρα του ένα βίντεο μέσω κινητού, στο οποίο ζητούσε συγχώρεση για «αυτό που πρόκειται να κάνει» και την ευχαριστούσε για τη φροντίδα της. Η μητέρα του άνοιξε το βίντεο 24 λεπτά αργότερα – όταν η τραγωδία είχε ήδη εκτυλιχτεί και ο γιος της είχε δώσει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης άφησε και αποχαιρετιστήρια επιστολή, στην οποία απέδιδε την ενέργειά του στον σχολικό εκφοβισμό που είχε υποστεί, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για τη μοίρα της γάτας του, ζητώντας να την προσέχουν.

Οι νεκροί και οι τραυματίες

Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγονται εννέα έφηβοι ηλικίας 14 έως 17 ετών και ένας 59χρονος καθηγητής. Η Αυστριακή υπηρεσία υγείας (Kages) ανακοίνωσε ότι έξι τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, εκ των οποίων τέσσερις σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάσταση όλων έχει πλέον σταθεροποιηθεί.

Οπλοκατοχή και συνθήκες της επίθεσης

Ο Arthur A. κατείχε νόμιμη άδεια οπλοκατοχής για όπλα κατηγορίας Β, η οποία επιτρέπει την αγορά και κατοχή – αλλά όχι τη δημόσια οπλοφορία. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χρησιμοποίησε πιστόλι και κυνηγετικό όπλο κατά την επίθεση.

Εθνικό πένθος και ενός λεπτού σιγή

Το έθνος θρηνεί. Την Τετάρτη στις 10:00 π.μ., τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε όλη την Αυστρία, με τις καμπάνες των εκκλησιών να ηχούν πένθιμα. Στη Βιέννη, ήχησε και η νεκρώσιμη καμπάνα του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Στεφάνου, η «Halbpummerin», τιμώντας τα θύματα της ανείπωτης τραγωδίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις στη χώρα, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα όπως η ψυχική υγεία, ο εκφοβισμός στα σχολεία και η οπλοκατοχή.

Πηγή: skai.gr

