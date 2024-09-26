Μπέττυ Μαγγίρα: Το ξέσπασμά της για τη δημοσιοποίηση του βίντεο της κατάρρευσης της Μαρινέλλας στο Ηρώδειο

Τον χειμώνα που μας πέρασε η Μπέττυ Μαγγίρα συνεργάστηκε στενά με τη Μαρινέλλα στην παράσταση που παρουσίαζαν κάθε Τετάρτη στο NOX και φυσικά χθες βρισκόταν και η ίδια στο Ηρώδειο για να απολαύσει τη μεγάλη αυτή επετειακή συναυλία που περίμενε όλος ο κόσμος πως και πως ζώντας από κοντά τη σοκαριστή στιγμή της κατάρρευσης της μεγάλης Ελληνίδας τραγουδίστριας.

Οι δύο γυναίκες συνδέθηκαν πολύ στενά και αυτό φάνηκε από την αρχή της συνεργασίας τους με τη Μπέττυ να γράφει τότε για αυτή τη σύμπραξη:

«ΣΗΜΕΡΑ!!! Έφτασε αυτό το … Σήμερα κι η αγωνία και το Τρακ χτυπάνε κόκκινο !!! Κανείς και τίποτα όμως , δεν θα μου πάρει την χαρά και την ευτυχία που νιώθω γι αυτήν τη συνεργασία!!! »

