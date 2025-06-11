Του Γιάννη Ανυφαντή

Τη θέση της κυβέρνησης πως ασχέτως της τελικής εκτίμησης της Βουλής, ο πήχης παραμένει στο 151, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Βουλή απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ξεκαθαρίζοντας πως για την κυβερνώσα παράταξη «ο αριθμός που έχει σημασία είναι το 155».

«Επειδή διαπιστώνουμε από χτες από ειδικούς που σεβόμαστε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το 149 και 151 για εμάς αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και δεν θα μπούμε στη διαδικασία να ρωτήσουμε το επιστημονικό συμβούλιο, το είπε και ο Πρόεδρος της Βουλής, παίρνουμε τον πήχη στο 151», τόνισε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στην επιτροπή δημόσιας διοίκησης, στρέφοντας τα βέλη του στη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

«Εμείς σε αντίθεση με άλλες κυβερνήσεις δεν πρόκειται ποτέ να σταθούμε στην εξουσία όπως έκανε ο κ. Τσίπρας για 6 μήνες. Με μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία αλα καρτ, δηλαδή τους 145 βουλευτές του, πότε με οριακές πλειοψηφίες σε κάποιες ψηφοφορίες, πότε με βουλευτές από το Ποτάμι. Εμείς έχουμε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία 155. Πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ σημαντική δύναμη για εμάς. Οπότε δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αν ποτέ τεθεί θέμα πήχη, ότι και να μπει η μία ή άλλη άποψη για εμάς είναι το 151», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πυρά κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου είχε εξαπολύσει νωρίτερα ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, κατηγορώντας τον Παύλο Μαρινάκη για αναδίπλωση και ασύγγνωστη ανευθυνότητα. «Θα πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που υπάρχετε, όσο ακόμα θα υπάρχετε κάποιοι από εσάς στη Βουλή και μάλιστα και 10 χρόνια μετά. Ο κ. Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά, οι εκπρόσωποι της Πλεύσης Ελευθερίας, και ο βασικός κορμός ο ΣΥΡΙΖΑ», σχολίασε δηκτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τον κ. Τζανακόπουλο από τα έδρανα της Νέας Αριστεράς να φωνάζει: «Ο άνθρωπος αυτός είναι υπουργός της κυβέρνησης. Ήρθε εδώ με ειρωνείες πρώτου έτους συνδικαλισμού δαπίτη. Δεν είναι υπουργική τοποθέτηση αυτό, είναι ένας απλός δαπιτάκος». «Χαίρομαι που το ακούω αυτό από εσάς, σημαίνει ότι κάνουμε κάτι καλά», ανταπάντησε ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: skai.gr

