Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση απεγκλωβισμού του ορειβάτη που δέχτηκε επίθεση από αρκούδα χτες, Δευτέρα και έπεσε στο γκρεμό 800 μέτρων, στη Δράμα.

Η δύσκολη και πολύωρη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό της σορού του ολοκληρώθηκε νωρίτερα, με τη συνδρομή ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, γιατρός του ΕΚΑΒ διαπίστωσε τον θάνατο του 60χρονου, όταν έφτασε με Super Puma στη Χρυσούπολη.

Η σορός του μεταφέρεται στο νοσοκομείο Καβάλας.

Από το πρωί είχε εντοπιστεί ο άνδρας στη χαράδρα χωρίς τις αισθήσεις του και δεν ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις των διασωστών.

Νωρίτερα, ο κ. Κιορόγλου, ο δεύτερος ορειβάτης που κατάφερε να σωθεί από το άγριο ζώο, και παρέμεινε στο σημείο μέχρι να διασωθεί ο φίλος του, μίλησε στον ΣΚΑΪ για τα όσα συνέβησαν χτες το μεσημέρι.

Όπως περιέγραψε: «Ήρθαμε για μια ημερήσια περιήγηση εδώ στο δάσος του Φρακτού. Επισκεφτήκαμε ένα αεροπλάνο που βρέθηκε πρόσφατα από τον Χρήστο. Φτάσαμε στο αεροπλάνο, το είδαμε, βγάλαμε φωτογραφίες και πήραμε τον δρόμο της επιστροφής. Προσέγγισε έναν γκρεμό για να δει τη θέα ο Χρήστος, εγώ συνέχισα να περπατάω. Δεν πήγα 10 μέτρα και μου φωνάζει ‘’Δημήτρη, έλα να δεις μια αρκούδα’’. Γυρνάω προς τα πίσω, δεν βλέπω κάτι και μου ξαναφωνάζει 2η φορά. Μπαίνω σε μια συστάδα από έλατα που ήταν πολύ κοντά το ένα στο άλλο και τότε βλέπω μπροστά μου στα 3 μέτρα μια τεράστια πραγματικά αρκούδα η οποία επιτίθεται σε μένα. Πήγε πρώτα σε αυτόν, αυτός την ψέκασε με ένα σπρέι πιπεριού και μετά ήρθε σε μένα. Εκνευρισμένη πια. Εγώ αιφνιδιάστηκα, δεν το περίμενα. Μεσολαβεί ανάμεσα σε μένα και την αρκούδα ο σκύλος ο οποίος την καθυστερεί για λίγα δευτερόλεπτα, προλαβαίνω βγάζω το σπρέι, την ψέκασα, ξαναγυρνάει πίσω στον Χρήστο. Υποθέτω είχε τελειώσει το δικό του σπρέι και του έδωσε μια σπρωξιά και έφυγε στον γκρεμό».

«Με το που τον άκουσα να πέφτει κάτω, φώναξα το όνομά του επανειλημμένα, προσπάθησα να δω αν φαίνεται από κάτω αλλά δεν είχα εικόνα. Η αρκούδα έφυγε και ήταν τριγύρω. Πήρα στο 112 και στο 166 και έδωσα συντεταγμένες για να μπορούν να μας βρουν», συνέχισε.

«Εγώ δεν κρύφτηκα σε δέντρο, ήμουν σε μια συστάδα από τρία έλατα», διευκρίνισε.

«Μιλάμε για πολύ μεγάλη αρκούδα. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Γενικά η αρκούδα δεν επιτίθεται στον άνθρωπο, αλλά αν βρεθείς κοντά της ξαφνικά υπάρχει το ενδεχόμενο να αντιδράσει επιθετικά. Και αυτό έγινε, ήταν πολύ κοντά στον Χρήστο η αρκούδα», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.