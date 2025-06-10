Τριάντα δύο χρόνια γάμου γιορτάζουν σήμερα ο βασιλιάς Αμπντάλα Β’ και η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας, ένα από τα πιο δημοφιλή βασιλικά ζευγάρια του πλανήτη.

Με αφορμή την επέτειο γάμου τους, η βασίλισσα Ράνια δημοσίευσε σήμερα στον λογαριασμό της στο Instagram μία ασυνήθιστα - για το πρωτόκολλο - τρυφερή και ανθρώπινη φωτογραφία, σαν κοινοί θνητοί.

Το βασιλικό ζευγάρι είναι αγκαλιασμένο σφιχτά, ντυμένο απλά – η 54χρονη Ράνια με απλή κοτσίδα με ροζ λαστιχάκι και ο 63χρονος Αμπντάλα με ένα μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι. «Θα είσαι πάντα το σπίτι μου. Χαρούμενη Επέτειο» γράφει στη λιτή λεζάντα η βασίλισσα.

Η Ράνια, παλαιστινιακής καταγωγής, παντρεύτηκε με τον Αμπντάλα της Ιορδανίας στις 10 Ιουνίου του 1999 και έχουν αποκτήσει 4 παιδιά.

Πηγή: skai.gr

