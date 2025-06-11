Τα ευρήματα από το κινητό του 61χρονου ορειβάτη που έχασε τη ζωή του στο Δάσος του Φρακτού στη Δράμα, και καθώς και την ιατροδικαστική έκθεση, αναμένουν οι Αρχές, σύμφωνα με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με την ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του οφείλεται σε πτώση από ύψος, δεν διαπιστώθηκαν ίχνη επίθεσης από αρκούδα και ο θάνατος ήταν ακαριαίος, μετά από την πτώση στη χαράδρα.

Στη σορό του άτυχου άνδρα δεν εντοπίστηκαν σημάδια από τα δόντια ή τα νύχια του άγριου ζώου παρά μόνο τραύματα από την πτώση και πιθανολογείται να γλίστρησε ή να τρόμαξε και να έπεσε στη χαράδρα.

Συγκεκριμένα τα ευρήματα στο πόρισμα του ιατροδικαστή που τέλεσε την εξέταση αναγράφουν: Κάταγμα σπονδυλικής στήλης και θωρακικής και αυχενικής μοίρας, ρήξη νωτιαίου μυελού, κατάγματα πλευρών, εσωτερική αιμορραγία.

Αναφορές για βίντεο με την αρκούδα στο κινητό του άτυχου ορειβάτη

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως στο κινητό του άτυχου ορειβάτη, βρέθηκε βίντεο - από διασώστη σύμφωνα με πληροφορίες - που φαίνεται η ύπαρξη του άγριου ζώου

Σε αυτό το βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει καταγραφεί η αρκούδα ενώ ακούγονται και κάποιες συνομιλίες, μια αναστάτωση, ακούγεται να λέει ο ένας στον άλλο ορειβάτη να ρίξει σπρέι, ακούγεται το σκυλί και στο τέλος ένα επιφώνημα.

«Χθες το απόγευμα παραδόθηκε όντως ένα βίντεο στην Αστυνομία που φαίνεται ότι είναι τραβηγμένο τη στιγμή που έγινε το περιστατικό. Ακούγεται ο άνθρωπος αυτός που έπεσε στο κενό να λέει “ρίξε της σπρέι πιπεριού, ρίξε της σπρέι πιπεριού”. Μετά σε κάποια σημεία φαίνεται η αρκούδα, δεν φαίνεται φυσικά ο άνθρωπος που πέφτει. Αυτή την πληροφορία έχω. Φαίνεται όμως ότι το βίντεο είναι από το περιστατικό», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Σημειώνεται πως σήμερα, Τετάρτη, το απόγευμα φίλοι και συγγενείς είπαν και το τελευταίο «αντίο» στον άτυχο ορειβάτη.

«Είμαι σε σοκ, θέλω χρόνο να συνέλθω - Να σταματήσουν οι θεωρίες»

Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε τον φίλο του ο Δημήτρης Κιορόγλου, ο δεύτερος ορειβάτης που ήταν μαζί του στο δάσος όταν έγινε το τραγικό περιστατικό.

Στην ανάρτησή του ο κ. Κιορόγλου ζητά «σεβασμό στο πένθος της οικογένειας και της μνήμης του Χρήστου» και «να σταματήσουν οι θεωρίες».

Αναλυτικά αναφέρει:

«Αδερφέ καλό παράδεισο. Θα παρακαλούσα άπαντες να σεβαστούν το πένθος τις οικογένειας και τη μνήμη του Χρήστου να σταματήσουν τις θεωρίες , χάθηκε ένας γιος ένας αδερφός ένας πατέρας ένας καθηγητής φυσικής αγωγής ένας φίλος ένας άνθρωπος που σεβόταν όλα όσα τον περιέβαλαν.

Προσωπικά είμαι ακόμη σε σόκ και θέλω τον χρόνο μου για να συνέλθω και να δώσω απαντήσεις σε αυτούς τους ειδήμονες και μη.

Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλα τα παλικάρια που προσέγγισαν το σημείο τις πτώσεις, μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδρομή,αυτούς που περίμεναν στην αρχή της διαδρομής αυτούς που ηγούνταν την όλη οργάνωση, ένιωσα την δοτικότητα απο όλους προς τον άγνωστο συνάνθρωπο μέσα από την καρδιά τους. Αυτή την Ελλάδα ονειρευόμαστε, σας ευχαριστώ».



Πηγή: skai.gr

