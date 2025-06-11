Χαλκιδική: Τραυματίστηκε 13χρονος που έκανε ψαροντούφεκο – Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στο Πολύχρονο Χαλκιδικής, όταν ένα αγόρι μόλις 13 ετών τραυματίστηκε ενώ έκανε ψαροντούφεκο με φίλους του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:30 και αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα με παρέα, όταν ξαφνικά τραυματίστηκε. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Η κατάσταση της υγείας του 13χρονου δεν έχει γίνει ακόμη επίσημα γνωστή.

Πηγή: skai.gr

