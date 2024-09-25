Κίμωνας Κουρής -Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η φοιτητική γνωριμία που 18 χρόνια μετά έγινε έρωτας

Ούτε που μπορούσε να το φανταστεί η 18χρονη -τότε- Ιωάννα Τριανταφυλλίδου όταν έμπαινε στη σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και γνώριζε τον πρώτο συμφοιτητή της πως κάποια στιγμή στο μέλλον οι δυο τους θα γινόντουσαν ζευγάρι.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής γνωρίστηκαν ακριβώς εκεί, στην πρώτη τους μέρα στη σχολή που πήγαν για να γίνουν ηθοποιοί.

