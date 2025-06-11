Ουκρανία: Έπληξε εργοστάσιο πυρίτιδας στο Ταμπόφ της Ρωσίας

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα σημαντικό εργοστάσιο πυρίτιδας στην περιοχή Ταμπόφ στη δυτική Ρωσία, στο οποίο προκλήθηκε πυρκαγιά.

Ο ουκρανικός στρατός χαρακτήρισε το εργοστάσιο ως μία από τις σημαντικές εγκαταστάσεις του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος της Ρωσίας. «Παράγει πυρίτιδα για διάφορους τύπους ελαφρών φορητών όπλων, το πυροβολικό και πυραυλικά συστήματα», αναφέρει ο ουκρανικός στρατός σε ανακοίνωσή του που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ταμπόφ, Γιεβγκένι Περβίσοφ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι ρωσικές αμυντικές δυνάμεις απέκρουσαν «μαζική επίθεση» ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην πόλη Κοτόφσκ, την οποία ανεξάρτητα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν ως την τοποθεσία ενός εργοστασίου πυρίτιδας.

Ο ίδιος είπε ότι ένα κατεστραμμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά, αλλά δεν υπήρξαν θύματα, και ότι η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο.

Ο Περβίσοφ είπε επίσης στους πολίτες να μην κινηματογραφούν και να μην δημοσιεύουν εικόνες από στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς τέτοιους είδους ενέργειες παρέχουν «άμεση βοήθεια στον εχθρό».

Σύμφωνα με έκθεση του Royal United Services Institute και του Open Source Centre, το εργοστάσιο πυρίτιδας του Ταμπόφ παράγει προωθητικές πυρίτιδες που χρησιμοποιούνται σε πυρομαχικά για οβιδοβόλα των 122 mm και 152 mm.

Ο ουκρανικός στρατός αναφέρει επίσης ότι κατέγραψε εκρήξεις σε αποθήκη οπλισμού στην περιοχή του Κουρσκ και σε μια αποθήκη αεροδρομίου στην περιοχή του Βορόνεζ.

Το Reuters δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τα περιστατικά αυτά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

