Η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή στο Παρίσι ξεκίνησε χθες με μια φαντασμαγορική Τελετή Έναρξης, αν και υπό καταρρακτώδη βροχή. η οποία έγραψε ιστορία ως η πρώτη Τελετή Έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιήθηκε σε χώρο έξω από στάδιο - και μάλιστα εν πλω.

Η ελληνική αποστολή «άνοιξε» την παρέλαση των εθνικών ομάδων εν πλω στον ποταμό Σηκουάνα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη σημαιοφόρους της Team Hellas.

Ο Greek Freak δεν έκρυψε τη χαρά του και την υπερηφάνια του γι’ αυτή τη μεγάλη στιγμή και τη μοιράστηκε με τον υπόλοιπο κόσμος ανεβάζοντας στα social media μία φωτογραφία με την ελληνική σημαία και γράφοντας από πάνω ως λεζάντα «Η μεγαλύτερη τιμή» μαζί με δύο ελληνικές σημαίες κι ένα... μάτι.

Η μεγαλύτερη τιμή 🇬🇷🇬🇷🧿 pic.twitter.com/xHAWs5SI8i — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 26, 2024

Τα highlights της βραδιάς

Οι φήμες για εμφάνιση της Celine Dion μετά από δύο χρόνια επιβεβαιώθηκαν, αν και εκατομμύρια θεατές καρφώθηκαν μπροστά στις οθόνες τους για 4 ώρες, προκειμένου τελικά να απολαύσουν την μεγάλη ντίβα.

Στους πρόποδες του Πύργου του Άιφελ, ντυμένη στα λευκά, η Καναδή σταρ ερμήνευσε την «Ωδή στην αγάπη» της Εντίθ Πιάφ., κατασυγκινώντας τον πλανήτη.

Σχετικά νωρίς, η διάσημη τραγουδίστρια Lady Gaga εμφανίστηκε αλλά Μέριλ Μονρό σε σημείο κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων και τραγούδησε ένα γαλλικό τραγούδι-καμπαρέ, πλαισιωμένη από χορευτές που κρατούσαν φτερά και πον-πονς.

Χέβι μέταλ με όπερα

Σε διαφορετικά ανοίγματα του επιβλητικού κτηρίου Palais de Justice, δίπλα στον ποταμό Σηκουάνα, το διάσημο γαλλικό metal συγκρότημα Gojira μαζί με την με τη Γαλλοελβετίδα τραγουδίστρια όπερας Μαρίνα Βιότι (Marina Viotti) έκαναν μία εντυπωσιακή διασκευή του "Ah! Ca ira", ένα γαλλικό επαναστατικό τραγούδι, για αυτό τον λόγο, υπήρχαν πολλές «αποκεφαλισμένες Μαρίες Αντουανέττες» σε ένα άκρως εντυπωσιακό θεατρικό σκηνικό

Οι Gojira έγιναν επίσημα το πρώτο metal συγκρότημα που δίνει το παρόν σε Τελετή Εναρξης Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο «παριζιάνος» λαμπαδηδρόμος Ράφαελ Ναδάλ

Ο Ζινεντίν Ζιντάν πήρε τη δάδα από τον μυστηριώδη λαμπαδηδρόμο-χαρακτήρας από το βίντεο game Assassin's Creed-, που έκανε εμφανίσεις σε όλη τη διάρκεια της Τελετήςκαι, στο Τροκαντερό την παρέδωσε σε όνομα – έκπληξη : τον απόλυτο πρωταθλητή του γαλλικού Ρολάν Γκαρός (14 τρόπαια), Ισπανό τενίστα Ράφαελ Ναδάλ.

Ο μαγικός «ιππότης φάντασμα» στα σκοτεινά νερά του Σηκουάνα

Από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές στην χθεσινή τελετή έναρξης ήταν ο/η «ιππότης φάντασμα» πάνω σε ένα μεταλλικό άλογο που «κάλπαζε» επιβλητικά πάνω στα σκοτεινά νερά του Σηκουάνα για να μεταφέρει την Ολυμπιακή σημαία στο Τροκανtερό, για να γίνει η έπαρση υπό τους ήχους του Ολυμπιακού Ύμνου.

Πηγή: skai.gr

