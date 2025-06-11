Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ταξίδεψε την Τετάρτη στην Οδησσό της Ουκρανίας για να συμμετάσχει σε περιφερειακή σύνοδο κορυφής, πραγματοποιώντας έτσι την πρώτη του επίσκεψη στην Ουκρανία στα 12 χρόνια της διακυβέρνησής του, ένα βήμα με ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο ίδιος θεωρείται παραδοσιακά φιλικά διακείμενος προς τη Μόσχα.

Ο Βούτσιτς βρέθηκε για μία ημέρα στην Ουκρανία προκειμένου να λάβει μέρος στη Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας – Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Οδησσού, πόλη η οποία δέχθηκε αυτή την εβδομάδα σφοδρή επίθεση με ρωσικά drones και πυραύλους.

Στη σύνοδο συμμετείχαν ανώτατοι πολιτικοί εκπρόσωποι από 12 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με οικοδεσπότη τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Βούτσιτς, ο οποίος έχει συναντήσει τον Ζελένσκι τουλάχιστον τρεις φορές στο παρελθόν, δήλωσε ότι η Σερβία θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση των ουκρανικών περιοχών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο.

Η Σερβία επιδιώκει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο διατηρεί στενούς ενεργειακούς και ιστορικούς δεσμούς με τη Ρωσία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της χώρας. Επιπλέον, το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της Σερβίας ελέγχεται κατά πλειοψηφία από τις Gazprom και Gazprom Neft.

Παρότι το Βελιγράδι δεν έχει προσχωρήσει στις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία, έχει καταδικάσει επισήμως τις πολιτικές της Μόσχας στα Ηνωμένα Έθνη και έχει εκφράσει στήριξη στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, αναγνωρίζοντας την ενιαία Ουκρανική επικράτεια — συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που κατέλαβε η Ρωσία μετά το 2014.

Επίσης, το Κίεβο δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του Κοσόβου από το 2008, μιας περιοχής με αλβανική πλειοψηφία που αποτέλεσε πρώην νότια επαρχία της Σερβίας.

Τον Μάιο, η ρωσική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών SVR κατηγόρησε το Βελιγράδι για «μαχαιριά στην πλάτη», υποστηρίζοντας ότι σερβικές αμυντικές βιομηχανίες πουλούν πυρομαχικά και όπλα στην Ουκρανία μέσω μεσαζόντων.

Σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο του Πενταγώνου που διέρρευσε το 2023, η Σερβία είχε συμφωνήσει να προμηθεύσει εξοπλισμό στην Ουκρανία, παρά την επίσημη στάση περί «στρατιωτικής ουδετερότητας». Η Μόσχα έχει επανειλημμένα επικρίνει το Βελιγράδι για το ζήτημα, αν και η Σερβία αρνείται ότι έχει στείλει όπλα στην Ουκρανία, δηλώνοντας μόνο ότι πραγματοποιεί εξαγωγές σε τρίτες χώρες.

Η μόνη άλλη επίσκεψη Σέρβου προέδρου στην Ουκρανία από τότε που η χώρα ανεξαρτητοποιήθηκε το 2006 έγινε το 2011 από τον Μπόρις Τάντιτς, ενώ ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο, είχε επισκεφθεί τη Σερβία το 2018.



