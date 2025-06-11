Ηράκλειο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονης

Συναγερμός έχει σημάνει τα τελευταία 24ωρα, καθώς έχουν εξαφανιστεί τα ίχνη μιας ανήλικης στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για την Αλεξάνδρα Χ., 14 ετών, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, από την περιοχή Καμάρες.

Από το «Χαμόγελο του Παιδιού» εκδόθηκε Missing Kid Alert, στο οποίο αναφέρεται:

"Στις 09/06/2025, μεσημεριανές ώρες εξαφανίστηκε από την περιοχή Καμάρες Ηρακλείου η Αλεξάνδρα Χ., 14 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς εμπλέκονται τρίτα άτομα στην εξαφάνισή της που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η ανήλικη πιθανόν να βρίσκεται σε περιοχή του Ρεθύμνου.

Η Αλεξάνδρα Χ. έχει καστανά μακριά μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,62 και ζυγίζει περίπου 60 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε μπλε μπλούζα, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας".

Πηγή: skai.gr

