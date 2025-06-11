Νέος Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναδείχθηκε ο καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Κυριάκος Αναστασιάδης, μετά την ολοκλήρωση της τρίτης εκλογικής διαδικασίας, με ηλεκτρονική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ.

Συγκεκριμένα στην εκλογική διαδικασία, που πραγματοποιήθηκε με μυστική ψηφοφορία και ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ» ο κ. Αναστασιάδης έλαβε 7 ψήφους από το σύνολο των 11 μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, έναντι 2 ψήφων του καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής Ευστράτιου Στυλιανίδη, ενώ υπήρξαν και 2 λευκές ψήφοι.

Σε δήλωσή του προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αμέσως μετά την εκλογή του, ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Σήμερα το Συμβούλιο Διοίκησης με ανέδειξε ως το νέο Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Για τη μεγάλη αυτή τιμή και την υπόσχεση συνεργασίας που τη συνοδεύει ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους Συμβούλους. Την ευγνωμοσύνη μου αξίζετε, επίσης, όλες και όλοι εσείς που πιστέψατε στο στρατηγικό μου σχέδιο και με στηρίξατε το μακρύ αυτό το διάστημα μετά τις εκλογές».

«Τώρα ήρθε η στιγμή να εργαστούμε όλοι για το Αριστοτέλειο. Είναι η ώρα της επανεκκίνησης που είναι πλέον επιβεβλημένη για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξή του. Το Πανεπιστήμιο μας αλλάζει σελίδα, ετοιμάζεται να μπει στο δεύτερο αιώνα της λειτουργίας του ως υπόδειγμα Δημόσιου, Διεθνούς και Καινοτόμου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος που υπηρετεί την Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Ελευθερία του λόγου, ως σημαντικός πυλώνας οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας», τονίζει ο νέος πρύτανης του ΑΠΘ, δεσμευόμενος «η αυριανή ημέρα θα μας βρει ενωμένους και με κοινό βηματισμό», καθώς «το οφείλουμε στο Αριστοτέλειο, στην επιστήμη μας, στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μας».

Ποιος είναι ο νέος πρύτανης του ΑΠΘ

O Κυριάκος Αναστασιάδης (MD, PhD, FETCS, FCCP, FESC) είναι Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής στην Ιατρική Σχολή και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης ΑΠΘ. Είναι Διευθυντής Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠA από το 2011 έως σήμερα, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής στις Προηγμένες Καρδιοπνευμονικές Εφαρμογές – Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας (εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας ως μοναδικό στη χώρα για την εξειδίκευση στην Εξωσωματική Κυκλοφορία και από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ειδικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας) από το 2015 έως σήμερα, Διευθυντής του Χειρουργικού Τομέα και αναπληρών τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ (ως ο αρχαιότερος Διευθυντής των Πανεπιστημιακών Κλινικών) από το 2017 έως σήμερα, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εξετάσεων της ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος για τη Β. Ελλάδα από δεκαετίας, Πρόεδρος της Επιτροπής για την ειδικότητα Χειρουργικής Θώρακος στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας από το 2023 έως σήμερα.

Διετέλεσε Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 2020-2024, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 2017-2020,Πρόεδρος της Ειδικής Μονάδας Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. 2020- 2024.

Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό επιστημονικών βιβλίων και μελετών σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει διοργανώσει και πραγματοποιήσει διαλέξεις σε πλήθος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων. Συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ερευνητικό και κοινωνικό του έργο έχει αναγνωριστεί με βραβεία διεθνώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

