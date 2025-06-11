Οι στρατιώτες που θα αναπτυχθούν στο Λος Άντζελες θα έχουν τη δυνατότητα να θέτουν υπό προσωρινή κράτηση πολίτες, μέχρι να φτάσουν στο σημείο μέλη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και να τους συλλάβουν, ανέφερε σήμερα ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος.

Ο υποστράτηγος Σκοτ Σέρμαν, ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάπτυξης 4.700 στρατιωτών, είπε ότι τα μέλη της αποστολής δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν συλλήψεις. Οι 700 πεζοναύτες εκπαιδεύονται στο πώς να διαχειρίζονται κοινωνικές αναταραχές και δεν θα έχουν αληθινά πυρομαχικά στα όπλα τους, διαβεβαίωσε.

Σύμφωνα με τον Σέρμαν, οι πεζοναύτες δεν θα αναπτυχθούν στους δρόμους της πόλης σήμερα αλλά θα βρίσκονται εκεί «σύντομα».

Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είπε ότι η ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτών στο Λος Άντζελες αφορά τη διατήρηση του νόμου και της τάξης, ώστε να κάνουν τη δουλειά τους οι ομοσπονδιακοί πράκτορες.

«Η αποστολή στο Λος Άντζελες (…) αφορά τη διατήρηση του νόμου και της τάξης για λογαριασμό των πρακτόρων επιβολής του νόμου, οι οποίοι δικαιούνται να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να τους επιτίθεται ο όχλος» είπε ο Χέγκσεθ μιλώντας στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Ο υπουργός επέμεινε ότι η ανάπτυξη 4.000 μελών της Εθνοφρουράς και 700 πεζοναυτών στο Λος Άντζελες είναι «νόμιμη και συνταγματική».

