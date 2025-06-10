Αυστρία: 9 οι νεκροί - 28 τραυματίες στο Γκρατς - Δείτε βίντεο

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η αυστριακή κοινή γνώμη μετά τη χειρότερο αιματοκύλισμα στην ιστορία της χώρας. Η Στυρία βρίσκεται σε πένθος, με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Γκρατς, Γκέρανλτ Ντόιτσμαν, να διατάζει να υψωθούν μαύρες σημαίες στο κτίριο.

Το μακελειό, με τουλάχιστον 10 νεκρούς και 28 τραυματίες σημειώθηκε το πρωί, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε δημόσιο λύκειο (BORG) στο Γκρατς. Πολλοί εκ των τραυματιών είναι σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς ο δράστης εισέβαλε σε δυο αίθουσες διδασκαλίας και φαίνεται να πυροβολούσε στο κεφάλι. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο δράστης.



O 22χρονος δράστης ήταν μαθητής του σχολείου, και είχε δηλώσει ότι είχε υποστεί σχολικό εκφοβισμό. Πιστεύεται ότι αυτοπυροβολήθηκε, και οι μονάδες αυστριακής αστυνομίας βρήκαν τη σορό του στις τουαλέτες του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Στο σημείο έσπευσαν οι ειδικές δυνάμεις της αυστριακής αστυνομίας COBRA.

According to survivors of the shooting spree in #Graz the suspect is said to be former student Samuel Haider. The self-proclaimed gun fanatic tried to join the mercenary group "Wagner" through a recruitment agency in Serbia in 2023, but was rejected for unspecified reasons.… pic.twitter.com/uQCgNfUogi — Saddam Hussain (@SaddamShah52) June 10, 2025

Σύμφωνα με επιζώντες της επίθεσης ο ύποπτος ο πρώην φοιτητής Σάμουελ Χάιντερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χάιντερ επιχείρησε να ενταχθεί στη ρωσική ομάδα μισθοφόρων «Βάγκνερ» μέσω ενός γραφείου στρατολόγησης στη Σερβία το 2023, αλλά απορρίφθηκε για άγνωστους λόγους. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πλέον δεν υφίσταται περαιτέρω κίνδυνος στο σχολείο.

Σπαρακτικές σκηνές εκτυλίσσονται μπροστά από αίθουσα όπου έχει δημιουργηθεί ένα κέντρο έκτακτης ανάγκης. Οι γονείς των μαθητών που δολοφονήθηκαν ή τραυματίστηκαν ξεσπούν σε κλάματα και φροντίζονται από ομάδες ψυχολόγων. Όλη η χώρα βρίσκεται σε σοκ.

Συγκλονισμένος, ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ έκανε λόγο για εθνική τραγωδία σε ανάρτησή του στο X.

Meine Gedanken sind bei den Familien und Eltern, die ihr Kind verloren haben. pic.twitter.com/HDuwUX8wLe — Christian Stocker (@_CStocker) June 10, 2025

#graz1006 Veröffentlichen Sie keine Bilder oder Videos vom Einsatz in den Sozialen Netzwerken! Laden Sie vorhandenes Bild-und Videomaterial unter folgendem Link auf unserer Plattform hoch: https://t.co/Bkrnlzrdqz

Σχολιάζοντας το περιστατικό η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η είδηση ​​για τους πυροβολισμούς στο Γκρατς «χτυπάει την καρδιά μας».

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους φίλους τους», γράφει στο X.

«Τα σχολεία είναι σύμβολα νεότητας, ελπίδας και μέλλοντος. Είναι δύσκολο να το ανεχτεί κανείς όταν τα σχολεία γίνονται χώροι θανάτου και βίας», προσθέτει.

Εκφράζει επίσης τις ευχαριστίες της στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης «σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

— Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) June 10, 2025

Ένα βίντεο με τους ειδικούς κομάντο στο σχολείο του Γκρατς στην Αυστρία κατά την εκκένωση του σχολείου μετά τον θάνατο 8 ατόμων σε πυροβολισμούς και τον τραυματισμό πολλών άλλων.#Amoklauf #Schule#Österreich#Tote #Spezialkommando #Großeinsatz #Graz#School #shooting… pic.twitter.com/Y6Y8MshgXO — Politics World Wide Web (@PoliticsWWWeb) June 10, 2025

Ein weiteres durchgesickertes Video zeigt die schrecklichen Szenen der Schießerei. pic.twitter.com/KPNpVAIyc1 — Politics World Wide Web (@PoliticsWWWeb) June 10, 2025

BREAKING: The mayor of Graz says nine people are dead after a school shooting in Austria, according to the Austria Press Agency.



This includes the suspect, seven students and an adult, mayor Elke Kahr said.



Sky's @SiobhanRobbins has the latest.https://t.co/rpzRb6tH6f pic.twitter.com/qrZFmyo7OW — Sky News (@SkyNews) June 10, 2025

#BREAKING: School shooting in Austria: 10 dead



Footage of the attack children screaming can be heard after shots fired inside school.#Austria #Graz pic.twitter.com/KrVpRD8oYH — JUST IN | World (@justinbroadcast) June 10, 2025

🚨🚨🚨BREAKING: At least nine dead in school shooting in Graz, Austria



Preliminary reports indicate that the attacker was shot dead. Both students and teachers are among the victims.



Several police units and the Cobra special forces have been deployed in the city.



There is… pic.twitter.com/dbECqb3KVQ — NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2025

