Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκ στην Αυστρία μετά το μακελειό: 10 νεκροί και 28 τραυματίες στην επίθεση στο Γκρατς - Δείτε συγκλονιστικά βίντεο

Η Στυρία βρίσκεται σε πένθος, με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Γκρατς, Γκέρανλτ Ντόιτσμαν, να διατάζει να υψωθούν μαύρες σημαίες στο κτίριo

UPDATE: 15:06
Αυστρία: 9 οι νεκροί - 28 τραυματίες στο Γκρατς - Δείτε βίντεο

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η αυστριακή κοινή γνώμη μετά τη χειρότερο αιματοκύλισμα στην ιστορία της χώρας. Η Στυρία βρίσκεται σε πένθος, με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Γκρατς, Γκέρανλτ Ντόιτσμαν, να διατάζει να υψωθούν μαύρες σημαίες στο κτίριο.

Το μακελειό, με τουλάχιστον 10 νεκρούς και 28 τραυματίες σημειώθηκε το πρωί, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε δημόσιο λύκειο (BORG) στο Γκρατς. Πολλοί εκ των τραυματιών είναι σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς ο δράστης εισέβαλε σε δυο αίθουσες διδασκαλίας και φαίνεται να πυροβολούσε στο κεφάλι. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο  δράστης. 

O 22χρονος δράστης ήταν μαθητής του σχολείου, και είχε δηλώσει ότι είχε υποστεί σχολικό εκφοβισμό. Πιστεύεται ότι αυτοπυροβολήθηκε, και οι μονάδες αυστριακής αστυνομίας βρήκαν τη σορό του στις τουαλέτες του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Στο σημείο έσπευσαν οι ειδικές δυνάμεις της αυστριακής αστυνομίας COBRA. 

Σύμφωνα με επιζώντες της επίθεσης ο ύποπτος ο πρώην φοιτητής Σάμουελ Χάιντερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χάιντερ επιχείρησε να ενταχθεί στη ρωσική ομάδα μισθοφόρων «Βάγκνερ» μέσω ενός γραφείου στρατολόγησης στη Σερβία το 2023, αλλά απορρίφθηκε για άγνωστους λόγους. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές. 

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πλέον δεν υφίσταται περαιτέρω κίνδυνος στο σχολείο.

Σπαρακτικές σκηνές εκτυλίσσονται μπροστά από αίθουσα όπου έχει δημιουργηθεί ένα κέντρο έκτακτης ανάγκης. Οι γονείς των μαθητών που δολοφονήθηκαν ή τραυματίστηκαν ξεσπούν σε κλάματα και φροντίζονται από ομάδες ψυχολόγων. Όλη η χώρα βρίσκεται σε σοκ.

Συγκλονισμένος, ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ έκανε λόγο για εθνική τραγωδία σε ανάρτησή του στο X. 

Σχολιάζοντας το περιστατικό η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η είδηση ​​για τους πυροβολισμούς στο Γκρατς «χτυπάει την καρδιά μας».

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους φίλους τους», γράφει στο X.

Αυστρία: 9 οι νεκροί - 28 τραυματίες στο Γκρατς - Δείτε βίντεο

«Τα σχολεία είναι σύμβολα νεότητας, ελπίδας και μέλλοντος. Είναι δύσκολο να το ανεχτεί κανείς όταν τα σχολεία γίνονται χώροι θανάτου και βίας», προσθέτει.

Εκφράζει επίσης τις ευχαριστίες της στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης «σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αυστρία σχολείο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark