Μαρινέλλα: Τι λέει το Ιατρικό Ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας της. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Δύσκολες οι ώρες που περνάει η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια, Μαρινέλλα μετά την κατάρρευσή της χθες το βράδυ στη σκηνή του Ηρωδείου και τη μεταφορά της εσπευσμένα στο νοσομείο με ασθενοφόρο με συμπτώματα εγκεφαλικού.

Δυστυχώς οι πρώτες πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν πριν από λίγη ώρα με το Ιατρικό Ανακοινωθέν που υπογράφει ο θεράπων Ιατρός της Ηλίας Κ. Πολιτάκης, στενός της φίλος και προσωπικός της γιατρός που ήταν και αυτός που σηκώθηκε από τη θέση του την ώρα του σοκαριστικού γεγονότος και έσπευσε στη σκηνή τρέχοντας για να της δώσει τις πρώτες βοήθειες.

