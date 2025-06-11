Προειδοποιητικό μήνυμα σε όσες χώρες σκοπεύουν να συμμετάσχουν στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη για να εξετάσει την ενδεχόμενη λύση δύο κρατών για τον τερματισμό της διαμάχης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, έστειλαν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, επιχειρεί να αποθαρρύνει τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών.

Σε διπλωματικό διάβημα, που στάλθηκε την Τρίτη, 10 Ιουνίου, και περιήλθε σε γνώση του Reuters, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι οι χώρες που θα προβούν σε «αντι-ισραηλινές ενέργειες» αμέσως μετά τη διάσκεψη θα θεωρηθεί ότι αντιβαίνουν στα συμφέροντα των ΗΠΑ και θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με διπλωματικές συνέπειες, σύμφωνα με το Reuters.

Το διάβημα αντιβαίνει πλήρως στη διπλωματική στάση δύο στενών συμμάχων των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες συνδιοργανώνουν τη διάσκεψη της επόμενης εβδομάδας στη Νέα Υόρκη και έχει στόχο τον καθορισμό των παραμέτρων για έναν οδικό χάρτη για ένα παλαιστινιακό κράτος, που θα διασφαλίζει παράλληλα την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Καλούμε τις κυβερνήσεις να μην συμμετάσχουν στη διάσκεψη, την οποία θεωρούμε αντιπαραγωγική για τις συνεχιζόμενες, σωτήριες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων», αναφέρει μεταξύ άλλων το διάβημα.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η Γαλλία θα μπορούσε να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος σε κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη, στο πλαίσιο της διάσκεψης. Γάλλοι αξιωματούχοι σημειώνουν δε ότι το Παρίσι προσπαθεί να αποφύγει μια σύγκρουση με τις ΗΠΑ, που είναι ο πιο «πιστός» σύμμαχος του Ισραήλ.

Στο διάβημα προστίθεται επίσης ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται σε οποιαδήποτε βήματα που θα αναγνώριζαν ένα υποθετικό παλαιστινιακό κράτος, το οποίο προσθέτει σημαντικά νομικά και πολιτικά εμπόδια στην οριστική επίλυση της σύγκρουσης και θα μπορούσε να πιέσει το Ισραήλ κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, υποστηρίζοντας έτσι τους εχθρούς του».

Ακόμα αναφέρει ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται στην έμμεση υποστήριξη της διάσκεψης για πιθανές ενέργειες, όπως μποϊκοτάζ και κυρώσεις, κατά του Ισραήλ, καθώς και άλλων τιμωρητικών μέτρων».

Η αναφορά φαίνεται να συνδέεται με την απόφαση που έλαβαν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα η Βρετανία και ο Καναδάς, επίσης σύμμαχοι των ΗΠΑ στη G7, και άλλες χώρες να επιβάλλουν κυρώσεις σε βάρος δύο Ισραηλινών ακροδεξιών υπουργών της ισραηλινής κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να πιέσουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και τον υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα του Reuters να σχολιάσουν το θέμα.



Πηγή: skai.gr

