Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων στο Ρίο, μεταφέρθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης τα δύο παιδιά ηλικίας 15 και 14 ετών που το μεσημέρι, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, από τον ποταμό Άραχθο, στην Άρτα, όπου είχαν πάει για κολύμπι.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τα παιδιά νοσηλεύονται διασωληνωμένα και η κατάστασή τους εκτιμάται πολύ σοβαρή. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αξονικές στις οποίες υποβλήθηκαν παρουσίασαν οίδημα, ενώ διαπιστώθηκε εισρόφηση ύδατος στους πνεύμονες. Στο νοσοκομείο της Πάτρας ήταν σε ετοιμότητα 4 εντατικολόγοι. Οι δύο με έναν νοσηλευτή ανέλαβαν το ένα παιδί και οι άλλοι δύο με έναν νοσηλευτή ανέλαβαν το άλλο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτό που προβληματίζει τους γιατρούς είναι το γεγονός πως τα παιδιά έμειναν στον ποταμό για 10 λεπτά χωρίς οξυγόνο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι παρέα τεσσάρων παιδιών κολυμπούσε στον ποταμό Άραχθο όταν ξαφνικά τα νερά φούσκωσαν και τα 2 παιδιά παρασύρθηκαν. Το ένα φέρεται να προσπάθησε να σώσει το άλλο. Τα άλλα δύο ζήτησαν αμέσως βοήθεια από πολίτες που βρίσκονταν κοντά. Στη συνέχεια οι δύο ανήλικοι που παρασύρθηκαν διασώθηκαν από τους ανθρώπους με μία βάρκα. Μάλιστα, οι δύο άνθρωποι που βούτηξαν στα νερά για να διασώσουν τα παιδιά χρειάστηκε να δεθούν με σχοινί για να μην εγκλωβιστούν και οι ίδιοι μέσα σε αυτά.

Στη συνέχεια το ΕΚΑΒ μετέφερε χωρίς αισθήσεις τα παιδιά στο νοσοκομείο Άρτας, όπου όμως οι γιατροί κατάφεραν να τα επαναφέρουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.