Φωτιά σε οικόπεδο με ξερά χόρτα κοντά στο Σισμανόγλειο ξέσπασε γύρω στις 11.00 το πρωί.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην πυροσβεστική ενώ στην κατάσβεση παίρνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές και 1 ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά έχει περιοριστεί ωστόσο συνεχίζεται η επιχείρηση της κατάσβεσης.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση:

Πηγή: skai.gr

