Οριοθετήθηκε η φωτιά σε οικόπεδο κοντά στο Σισμανόγλειο στα Μελίσσια (Βίντεο)

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής - Σηκώθηκε και ελικόπτερο για την κατάσβεση καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στο νοσοκομείο και σε σπίτια

UPDATE: 12:15
Σισμανόγλειο- φωτιά

Φωτιά σε οικόπεδο με ξερά χόρτα κοντά στο Σισμανόγλειο ξέσπασε γύρω στις 11.00 το πρωί. 

Αμέσως σήμανε συναγερμός  στην πυροσβεστική ενώ στην κατάσβεση παίρνουν μέρος  25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές και 1 ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά έχει περιοριστεί ωστόσο συνεχίζεται η επιχείρηση της κατάσβεσης.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση: 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά νοσοκομείο Μελίσσια
