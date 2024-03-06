Eurovision 2024: Στα φαβορί το τραγούδι της Ολλανδίας - Η τραγική ιστορία του "Europapa"

Πριν λίγες ημέρες δόθηκε στην δημοσιότητα το τραγούδι "Europapa", την επίσημη συμμετοχή της Ολλανδίας στην φετινή Eurovision, με εκπρόσωπος της χώρα τον Joost Klein, έναν εκκεντρικό 26χρονο μουσικό και ράπερ, ιδιαίτερα γνωστό στην Ολλανδία, αλλά και στη Γερμανία.

Ηδη η Ολλανδία είναι μέσα στα πέντε φαβορί και το τραγούδι-κλιπ έχει συγκεντρώσει πάνω από 7 εκατομνύρια views στο youtube, μέσα στις 6 μέρες κυκλοφορίας του.

Η θλιβερή οικογενειακή ιστορία του Joost που τον ενέπνευσε να γράψει το Europapa

Τo 2010, σε ηλικία 12 ετών, ο τραγουδιστής έχασε τον πατέρα του από καρκίνο και έναν χρόνο αργότερα, το 2011, η μητέρα του πέθανε ξαφνικά από καρδιακή ανακοπή. Το αγόρι έμεινε ορφανό από γονείς και ανατράφηκε από τα δύο αδέρφια του, έχοντας από τότε μέσα του ένα τεράστιο κενό.

«Το “Europapa” αναφέρεται σε ένα παιδί που έχασε τους γονείς τους και ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη για να βρει τον εαυτό του και να διηγηθεί την ιστορία του» ανέφερε ο ίδιος.

Μαλιστα, στο επίσημο video clip του “Europapa” βλέπουμε τον 26χρονο να περιπλανιέται στην Ευρώπη για να βρει το πού ανήκει.

Στο τέλος του video clip, το χαρούμενο αρχικό κλίμα υποχωρεί ξαφνικά, με τον τραγουδιστή να βλέπει τον εαυτό του ως παιδί δίπλα στον πατέρα του.

Κοιτάζονται και ο Klein λέει στον πατέρα του πως του λείπει και πως ακολούθησε όσα του έλεγε, ότι δηλαδή ο κόσμος δεν έχει σύνορα. Στη συνέχεια, η κάμερα εστιάζει σε μια οικογενειακή φωτογραφία, με τον Klein και τους γονείς του, η οποία πιάνει φωτιά, όπως και το σπίτι τους.

Στο τελευταίο πλάνο του video clip αναγράφεται, σε μαύρο φόντο, η αφιέρωση: “Από εμένα, για τους γονείς μου”.

Πηγή: skai.gr

