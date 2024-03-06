Η Κάμερον Ντίαζ (Cameron Diaz), βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στη σκοτεινή κωμωδία της Apple Original Films «Outcome» με τους Τζόνα Χιλ (Jonah Hill) και Κιάνου Ριβς (Keanu Reeves).

Σε σκηνοθεσία του Χιλ και σενάριο που έγραψε μαζί με τον Έζρα Γουντς (Ezra Woods), το «Outcome» επικεντρώνεται στην ιστορία του Reef (Ριβς) «ενός κατεστραμμένου αστέρα του Χόλυγουντ που καλείται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του και τους δαίμονές του και να επανορθώσει μετά τον εκβιασμό που δέχεται μέσω ενός μυστηριώδες βίντεο κλιπ».

Ο Τζόνα Χιλ έχει αναλάβει και μέρος της παραγωγής μαζί με τους Ματ Ντίνες (Matt Dines) και Αλι Γκούντγουιν (Ali Goodwin).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

