Robbie Williams: Αποχαιρέτησε με το «Angels» τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στη συναυλία του

Ο διάσημος τραγουδιστής Ρόμπι Γουίλιαμς απέτισε φόρο τιμής στη Ρόμπιν Χολ, τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά το τέλος της συναυλίας του στο «Allianz Stadium» του Σίδνεϊ, στις 16 Νοεμβρίου.

Άφησε την τελευταία της πνοή τέσσερις ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο St Vincent's.

«Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ραγίζει η καρδιά μου» είπε ο σταρ στους θαυμαστές του στο «AAMI Park» της Μελβούρνης.

«Το σκέφτομαι συνέχεια και το σκεφτόμουν καθ' όλη τη διάρκεια της αποψινής συναυλίας. Θέλω να στείλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και πολλή αγάπη από εμένα και το συγκρότημά μου στη Ρόμπιν και την οικογένειά της. Ας τραγουδήσουμε όλοι μαζί, ήταν κάποιος σαν κι εσάς που ήρθε στη συναυλία όπως και εσείς απόψε» πρόσθεσε ο Γουίλιαμς και ερμήνευσε το τραγούδι «Angels» του 1997, στην μνήμη της.

Robbie Williams pays tribute to fan who died at Sydney show: ‘It breaks my heart’ https://t.co/rfpt3ziKoc — The Guardian (@guardian) November 23, 2023

«Η καλύτερη μου φίλη δεν είναι πια μαζί μου» έγραψε σε ανάρτησή του στo facebook ο γιος της Michael, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον Guardian, η συναυλία στο «AAMI Park» είναι η δεύτερη που πραγματοποίησε ο Βρετανός ποπ σταρ στη Μελβούρνη μετά τη sold out συναυλία του στο Σίδνεϊ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

