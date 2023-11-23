Η Πέννυ Μπαλτατζή, το φωτεινό κορίτσι της μουσικής έρχεται στο νέο Μέντα Live - Δείτε το trailer

Ο Μέντα 88 διοργανώνει ένα ακόμα Μέντα Live, την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου στις 21.00, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης (Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα) και υποδέχεται το πιο φωτεινό κορίτσι της μουσικής και των live, την Πέννυ Μπαλτατζή.

Δείτε το trailer:

Η Πέννυ Μπαλτατζή έχει ετοιμάσει αποκλειστικά για τους ακροατές του Μέντα 88, μια ξεχωριστή, παρεΐστικη συναυλία μια φθινοπωρινή γιορτή που θα μας κάνει να χαμογελάσουμε, να χορέψουμε και να ονειρευτούμε ξανά.

Με τις διαχρονικές επιτυχίες όπως «Εξωτικό χαρμάνι», «Το κορίτσι», «Ένα φιλί» και ανατρεπτικές διασκευές και εκτελέσεις, θα ταξιδέψουμε παρέα στον μοναδικό μουσικό κόσμο των Μέντα Live και της Πέννυ Μπαλτατζή.

Ο Μέντα 88 διοργανώνει τα Μέντα Live ειδικά για τους ακροατές του, με ελεύθερη είσοδο!

Για να ζήσετε από κοντά την εμπειρία του Μέντα Live, συντονιστείτε στις εκπομπές του Μέντα 88!

