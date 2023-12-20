Οι Πανθέοι: Η Μάρμω ανοίγει την καρδιά της στον Κίτσο - Δείτε το sneak preview

Οι ήρωες δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και προσπαθούν να διορθώσουν τα λάθη τους με ακόμη μεγαλύτερα, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Δείτε το sneak preview:

Η Μάρμω αποφασίζει να δώσει μια ευκαιρία στον Κίτσο να της εξηγήσει. Εκείνος της ζητάει συγγνώμη και της λέει πως ήρθε για να τη στηρίξει και να ξεπεράσουν μαζί την αποβολή του παιδιού τους. Η Μάρμω εξομολογείται τον πόνο της, τον κατηγορεί ότι δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων σε αντίθεση με τον Ανδρέα, που της συμπαραστάθηκε αν και υποψιαζόταν τι συνέβαινε…

Δείτε το trailer:

Ο Ανδρέας μαθαίνει ότι η Χρυσοστόμη θέλει να ταξιδέψει στη Σύρο για να στηρίξει τη Μάρμω και γίνεται έξαλλος. Κατηγορεί τα αδέρφια του αλλά και τους υπόλοιπους ότι επεμβαίνουν στη ζωή του και τους ζητά να τον αφήσουν ήσυχο…

